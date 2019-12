COD RUTIER 2019 cu erori: un şofer care folosea apa de gură a picat la etilotest. Analizele de sânge i-au salvat permisul

Un bărbat din localitatea Bumbești, județul Gorj, a avut o surpriză extrem de neplăcută în momentul în care a fost oprit de polițiști și testat în vederea stabilirii alcoolemiei. Acestuia i-a ieșit valoarea de 0,03 mg/l alcool în aerul expirat. Rezultatul nu a fost cauzat de vreo băutură alcoolică, ci de apa de gură folosită de bărbat.

Contrariat de rezultat, dar și pentru că și-a dorit să le demonstreze polițiștilor că are dreptate, gorjeanul a mers imediat la spital cu agenții de la rutieră, unde i s-au recoltat probe de sânge, iar rezultatul făcut de un laborator de specialitate a indicat valoarea zero.

COD RUTIER: Apa de gură şi medicamentele pentru gât ne pot lăsa fără permis

Daniel este inginer şi spune că a fost nevoit să piardă mai multe zile şi să achite diferite sume de bani, deşi era nevinovat. Bărbatul fusese oprit în trafic pentru că ar fi depășit viteza legală pe un drum european.

„I-am solicitat agentului să-mi prezinte însă înregistrarea care atestă viteza cu care am circulat. Acesta, vizibil iritat, mi-a comunicat că înregistrarea o prezintă doar la solicitarea instanţei de judecată. Ulterior, vizibil iritat, mi-a solicitat să mă supun testării cu alcooltestul.

Am acceptat fără nici o reţinere ştiind că nu am consumat băuturi alcoolice. În urmă testării mele mi-a comunicat că a rezultat o valoare de 0,03 mg/l alcool în aerul expirat. Bineînţeles fără să-mi arate vizual citirea aparatului. I-am explicat agentului că nu consumasem băuturi alcoolice de aproximativ o lună de zile şi că, probabil, rezultatul este determinat de apă de gură Listerine pe care o folosesc zilnic. De altfel, de la momentul la care folosisem acest produs nu trecuseră nici zece minute. I-am explicat agentului de poliţie că nu am consumat alcool, sincer nici nu l-am crezut, şi am cerut să-mi arate aparatul de testat şi să-mi dea posibilitatea să mai suflu încă odată. Mi-a explicat că singură soluţie de a-mi arăta nevinovăţia este de a merge la spitalul orăşenesc Bumbeşti-Jiu, să-mi fie recoltate probe biologice", menţionează șoferul în plângerea depusă la Judecătoria Târgu Jiu împotriva sancţiunii și citată de adevărul.ro

Pentru a-și dovedi nevinovația, omul a fost pus pe drumuri, între laboratoare de analize, ghișee și instanța de judecată.

A circulat aproximativ o lună de zile cu o dovadă, după care, în urma rezultatelor de laborator, i s-a eliberat permisul de conducere. Coşmarul nu s-a terminat aici. El trebuie să mai meargă în instanţa de judecată, pentru a se apăra, pentru a anula sancţiunea primită.

Această situație nu este singulară. Mai mulți șoferi s-au trezit cu rezultate pozitive la verificările cu etilotestul după ce consumaseră bomboane cu alcool, cornuri cu șampanie, siropuri de tuse etc. De asemenea, recent un șofer acuzat că ar fi condus sub influența drogurilor s-a văzut nevoit să întreprindă o serie de acțiuni pentru a demonstra că ar fi luat doar paracetamol. Vezi detalii despre șoferul „drogat" cu paracetamol.

Nu este primul caz de acest fel. Apă de gură, folosită pentru igiena orală, îi poate lăsa fără permis de conducere pe şoferi, dacă sunt testaţi cu aparatul etilotest. Medicii de Institutul de Mecină Legală din Timişoara spun că, timp de aproximativ 20 de minute, alcoolul din această substanţă este sesizat de aparat în aerul expirat. Singura variantă ca şoferii să nu rămână fără permis este să ceară recoltarea probelor biologice.

Conform Codului rutier, o concentraţie cuprinsă între 0,2 si 0,5 g/l de alcool pur în sânge este considerată contravenţie şi e pedepsită cu 21-50 de puncte amendă şi cu suspendarea permisului pentru 180 de zile. Dacă alcoolemia depăşeşte 0,5 g/l de alcool pur în sange, şoferul are dosar penal şi riscă între 1 şi 5 ani de închisoare.