Codin Maticiuc are COVID-19: "Suntem bolnavi toţi din casă, eu, iubita şi copiii..."

"Am covid19. Nu, nu este o glumă macabra de Valentine's Day. Este o realitate. Una de care m-am ferit de când a început pandemia cât de mult am putut. Aproape ca regret acum ca n-am fost deloc la LOFT vara asta...

Anyway haideți ca va spun de la început. Suntem bolnavi toți din casă, eu, iubita și copiii. Simptome nu prea avem cum nu prea avem nici gust nici miros. Duminica trecută am observat asta și m-am gândit că e posibil sa am coronavirus. De trei zile eram înfundat dar am pus asta pe seama jucatului de fotbal afară", a povestit Codin Maticiuc pe contul de Facebook.

Aşa că a ales să se testeze. "Luni m-am programat la test. (...) Luni seară am primit rezultatul: pozitiv. Am avut noroc ca părinții mei și ai ei au nu a au fost infectați. Alt noroc este ca am prins varianta de bogați: fără gust și miros și cam atât. Fără alte simptome care sa ne supere. Doamne ajuta!".

"În concluzie: Am covid19, eu și ai mei și cel puțin deocamdată este cea mai ușoară răceală pe care am avut-o vreodată. Asta nu înseamnă că alții nu suferă sau ca noi nu am fost norocoși. Am fost, slavă Domnului. Protejați-va cât puteți. Purtați mască, nu e atât de greu (...) Încercați să amânați cât puteți momentul contactării acestui virus care poate fi fatal pentru oamenii în vârstă", a mai scris Codin Maticiuc.

