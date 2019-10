Codrin Ştefănescu: "Sunt praf, se bâlbâie cu toţii la audieri. Numai Orban e fericit si râde continuu ca un tont"

Fostul secrerat general al PSD Codrin Ștefănescu iese la atac în timp ce audierile în Parlament sunt în desfășurare, precizând într-o postare pe Facebook că „este tragedie, niciunul nu are habar de nimic”.

„Audierea ministrilor propusi in guvernul PNL a inceput! E tragedie! E nenorocire! Niciunul nu are habar de nimic. Sunt praf in tot si in toate. Se incurcā, transpirā si se bâlbâie cu totii la audieri. Numai Orban e fericit si râde continuu ca un tont”, scrie Ștefănescu pe Facebook.

IMAGINEA SĂPTĂMÂNII: Mihai Tudose scoate limba la Codrin Ştefănescu