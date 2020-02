Codul Rutier 2020. Au început AMENZILE usturătoare pentru ŞOFERI. La ce trebuie să fiţi atenţi!

Amenzile devin din ce în ce mai usturătoare, iar șoferii pare că mai nepăsători. Ce arată articolele din lege și care sunt mustrările pentru cele încălcate?

CODUL RUTIER 2020. Habar nu aveai că ESTE INTERZIS să transporţi aşa ceva în maşină. Amenzi uriaşe pentru şoferi

"Art. 36, Capitolul V (13) Conducatorilor de autovehicule le este interzis sa transporte copii in varsta de pana la 3 ani in autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranta, cu exceptia celor destinate transportului public de persoane, precum si a taxiurilor daca in acestea din urma ocupa orice alt loc decat cel de pe scaunul din fata, in conditiile prevazute in regulament. Copiii cu varsta de peste 3 ani, avand o inaltime de pana la 150 cm, pot fi transportati in autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranta doar daca ocupa, pe timpul transportului, orice alt loc decat cel de pe scaunul din fata".

CODUL RUTIER 2020. Motivele BANALE pentru care poţi rămâne fără permis pentru 90 DE ZILE

Amenda si 3 puncte de penalizare pentru savarsirea urmatoarelor fapte:

- nerespectarea obligaţiei de a purta, în timpul circulaţiei pe drumurile publice, centura de siguranţă ori căştile de protecţie omologate, după caz: 2 sau 3 puncte amendă şi 2 puncte penalizare;

- nerespectarea obligaţiei pasagerilor aflaţi într-un autovehicul şi tractor agricol sau forestier de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguranţă omologate se sancţionează cu 2 sau 3 puncte amendă;

- nerespectarea obligaţiei conducătorului de autovehicul de se asigura că persoanele minore poartă centuri de siguranţă sau sunt transportate în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate: 4 – 5 puncte amendă şi 3 puncte penalizare;

- nerespectarea dispoziţiilor privind transportul copiilor în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă: 4 – 5 puncte amendă şi 3 puncte penalizare.