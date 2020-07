Coincidență providențială în viața Danei Rogoz. Ziua în care fiica sa a împlinit 10 săptămâni, motiv de bucurie dar și de întristare

Ziua de 29 iulie a reprezentat un moment de cumpănă în viaţa îndrăgitei vedete. Fiica sa mai mică a împlinit 10 săptămâni, iar acest lucru i-a adus aminte Danei de momentul în care fiul ei mai mare Vlad, a împlinit 10 săptămâni, moment care a coincis cu moartea tatălui său.

Dana Rogoz a povestit într-o postare plină de emoţie pe contul său de Facebook, sentimentele contradictorii care au încercat-o:

"Azi Lia implineste 10 saptamani. Exact in ziua cand Vlad a implinit 10 saptamani a murit tata. Si tocmai de aceea azi am avut o frica complet irationala, ca dupa toate momentele de fericire traite in ultimele 10 saptamani, ceva rau s-ar putea intampla, exact ca atunci. Sigur, o sa imi treaca, e doar o conexiune ciudata in mintea mea. Cea de a doua fotografie e facuta cand tata era in spital, si cand habar nu aveam ca in cateva zile avea sa isi ia la revedere de la noi. E cumva firesc ca in urma experientelor traite, anumite sarbatori sa vina cu un cumul de emotii, unele dintre ele chiar contradictorii. Altfel, ne bucuram de cateva zile cu rulota la Viscri. Si tot azi, ca sa investim aceasta zi cu emotii pozitive, am facut poze in fata casei noastre, cum se faceau pe vremuri, cu familia. Iar cand renovarea ei va fi gata, vom face un set nou de poze."