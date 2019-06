Colecţie de scrisori, vândută pentru 876.000 de dolari. Incredibil cui a aparţinut

O colecţie de scrisori de dragoste trimise de muzicianul şi scriitorul Leonard Cohen iubitei şi muzei lui, norvegianca Marianne Ihlen, a fost vândută într-o licitaţie la Christie's pentru 876.000 de dolari. Cele mai multe dintre loturi au fost vândute la preţuri de cinci ori mai mari decât estimarea.

Scrisorile vândute de familia lui Ihlen au fost trimise între anii 1960 şi 1979. Potrivit casei de licitaţie, arhiva oferă detalii „fascinante asupra eforturilor artistice ale tânărului poet", potrivit news.ro, care citează BBC.

În licitaţie a fost vândut şi un clopot din bronz care se afla în casa în care Cohen şi Ihlen au locuit o perioadă în insula grecească Hydra. Estimat la 12.000 de dolari, el a fost adjudecat contra sumei de 81.250 de dolari.

Marianne Ihlen, pe care Cohen a cunoscut-o şi cu care a avut o relaţie în anii 1960, a inspirat piese ca „Bird on a Wire", „So Long Marianne" şi „Hey, That's No Way To Say Goodbye".

Cei doi, care au rămas prieteni după ce relaţia de dragoste s-a încheiat, au murit la câteva luni distanţă, în 2016.

Un documentar despre povestea lor, „Marianne & Leonard: Words of Love", regizat de Nick Broomfield, va fi lansat în luna iulie.

Născut în Montréal (Canada), pe 21 septembrie 1934, Leonard Cohen a fost poet, romancier, compozitor şi interpret. A murit pe 7 noiembrie 2016.