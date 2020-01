Colega lui Huidu de la Cronica Cârcotaşilor a ajuns la spital de frica coronavirusului

Ioana Petric, de la "Cronica Cârcotașilor, a povestit pe Facebook că s-a întors de curând dintr-o excursie în Asia, aşa că atunci când o gripă a sâcâit-o pentru mai mult timp, iar de la farmacie nu a putut lua medicamente contra acesteia, a decis să meargă la spitalul Matei Balş din capitală, pentru a-şi face testul de coronavirus.

"Pe 24 ianuarie m-am întors în țară, după aproape o lună de zile petrecută în Asia, mai exact Bali, cu o superbitate de gripă. Două zile m-am îndopat cu N*****n, sperând să fie doar o răceală de la schimbarea de temperatură. Când am văzut că simptomele persistă, m-am dus la farmacie, ca tot omul, să cer un T******- antigripalul minune despre care vorbește toată lumea. Ei bine, acolo mi s-a spus că acest medicament nu se eliberează fără o testare prealabilă și că oricum, ținând cont de datele problemei, ar trebui să mă prezint la Institutul Matei Balș pentru o testare... Bun. Azi dimineață, la oră 11 eram la camera de gardă a institutului Matei Balș. Mi-am prezentat situația și mi s-a spus că nu am cum să fac testarea pentru coronavirus, că ei nu au așa ceva, dar dacă prezint simptome de gripă, să aștept totuși să mă vadă domnul doctor. Și am așteptat. 8 ore, într-o încăpere de 10 mp cu alți 40 de bolnavi infecțioși. A fost frumos. Am făcut schimb de nervi, de frustrări și cel mai important de boli și viruși", a povestit prezentatoarea pe Facebook.

"Pe scurt: 8 ore de așteptare, absolut nicio testare, un diagnostic previzibil și un tratament despre care am aflat că se poate aplica, totuși, și fără prescripție medicală. Ferească Dumnezeu de vreo epidemie serioasă în România”, a încheiat Ioana postarea.