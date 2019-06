Colonelul Ionel Boeru, cel care i-a împuşcat pe Ceauşeşti. "A fost ultima lor dorinţă. Aproape că ne-au rugat"

Într-un interviu pe care Ionel Boeru i l-a acordat lui Dan Gîju acum câțiva ani și care este publicat în cartea „Revoluția inocenților", acesta a rememorat episodul din 25 decembrie 1989, scrie dcnews.ro.

Ultima dorință a cuplului dictatorial Ceaușescu

„O chestie interesantă în proces, pe care am remarcat-o și eu, oarecum surprins, și apoi le-am spus-o la toți, la ziariști mă refer... Este vorba despre momentul preliminar execuției, când s-a pus problema ca să-i ducem la zid pe rând, să-i împușcăm separat, începând cu el. Atunci, ei înțelegând cum se pune problema, s-au opus, ca să spun așa, insistând să moară împreună, ea îndeosebi, și asta a și rămas, până la urmă, ca un fel de ultimă dorință a lor, ca și condamnați. Se iubeau foarte mut, asta da..., atunci am văzut! De aceea au și insistat, aproape că ne-au rugat ....", și amintește colonelul Boeru. Întrebat dacă i-a fost milă de cei doi dictatori, acesta a răspuns fără ezitare: „Milă? Era vorba de pielea mea, ce milă să mai am!".

Ionel Boeru admite că cea mai grea misiune ca ofițer a fost pe data de 25 decembrie 1989 când a condus plutonul care i-a executat pe Nicolae și Elena Ceaușescu. Boeru a plecat spre Târgoviște cu un elicopter de pe stadionul Ghencea, moment în care l-a cunoscut și pe generalul Stănculescu. El spune că nu are remușcări, dar a mărturisit și care a fost cea mai mare teamă pe care a avut-o.

„Cel mai frică de asta mi-a fost!"

„Sunt mai multe probleme: Eram trei oameni, nu tot plutonul; și la pregătirea care s-a făcut înainte de proces, Stănculescu ne-a zis clar: „Îi luăm, îi ducem și-i împușcăm", nimic de preot, de comandă, de altceva asemenea. Din sala de judecată ne-a zis iarăși la fel unul, un locotentent-colonel de artilerie, ceistul cu insulina, Gheorghe Ștefan: „Luați-i și împușcați-i!" Eu tot timpul mă gândeam că dacă ceilalți doi nu pun armele la foc automat, se poate întâmpla să ratăm sau cine mai știe ce, că ordinul era să tragem tot ce era în încărcător. Și asta e, când am dat comanda "Foc!", eu am și tras și apăsat pe trăgaci. Și așa a fost, unul a tras un singur cartuș, celălalt trei, apoi și alții...

„Inițial m-am gândit că amândoi colegi de echipă, pe ultima sută de metri, să nu refuze să tragă, după care mi s-a inculpat ideea că s-ar putea să mi se blocheze arma, ca la Mussolini (n.a. - referire la blocarea armei în timpul execuției dictatorului italian Benito Mussolini). Cel mai frică de asta mi-a fost!"

Întrebat dacă are remușcări, Ionel Boeru răspunde cu sinceritate și spune că „Nu...nici atunci, nici acum nu am", dar că nu ar mai accepta misiunea deoarece „nu am pregătire de comandant de pluton de execuție. Atunci, n-aveam cum să ocolesc problema".

Nicolae Ceaușescu, vinovat de moartea celor împotriva cărora s-a deschis focul pe străzile din România înainte de 22 decembrie 1989 și de situația dezastruoasă în care ajunsese țara în anii 1980, a fost executat împreună cu soția sa pe data de 25 decembrie 1989 după un proces sumar.