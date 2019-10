Comandament de iarnă la Primăria Capitalei. Gabriela Firea anunţă primele măsuri după avertizările meteorologilor

"In urmatoarele doua zile vremea se va raci semnificativ in Bucuresti, anunta prognoza meteo. A venit momentul pentru ca RADET sa inceapa furnizarea caldurii in apartamente, lucru pentru care s-au facut deja probele tehnice.

Am convocat astazi un Comandament pentru pregatirea sezonului rece, la care participa toate institutiiile cu atributii", a anunţat primarul Gabriela Firea.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o prognoza meteo specială pentru Bucureşti. Potrivit meteorologilor, vremea intră într-un proces de răcire începând de marţi noapte. De miercuri îşi fac apariţia şi ploile, iar vântul va avea intensificări amplificând senzaţia de rece. Joi temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 5 grade.