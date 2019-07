Comisar OPC acuzat că a luat mită pantofi şi cozonaci, achitat de tribunal

Dana Mihaela Darie, din cadrul Comisariatului pentru Protecţia Consumatorului, a fost achitată de toate infracţiunile imputate prin rechizitoriu după ce avocaţii săi au adus probe noi în timpul procesului.

„Judecătorul de la Tribunalul Iaşi care a pronunţat această soluţie a demonstrat că există justiţie şi că se poate să învingă adevarul. Am adus în faţa magistratului probe noi. Am arătat că procurorul nu a depus la dosar o înregistrare care arata ca doamna Darie a insistat să achite. Tocmai această înregistrare nu a fost redată de procuror. Mai mult, am audiat martorii care au susţinut că declaraţiile de la Parchet nu exprimă adevărul. Au fost audiaţi martori noi care au infirmat acuzaţiile. A fost depus bonul fiscal cu care au fost achitate produsele cu cardul de către Darie. Mai mult, aceasta a fost testată poligraf de către mari specialişti din Bucureşti de trei ori şi de fiecare dată a rezultat că este sinceră şi că nu a cerut şi nici nu a luat nimic", a declarat Sandra Grădinaru, avocata comisarului, potrivit BZI.ro.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi a acuzat-o pe inspectoare de luare de mită.

„În timpul exercitării acestor prerogative (n.r. - de serviciu), solicita şi primea de la co­mer­cianţii pe care îi controla sau pe care îi controlase (deci persoane care au fost sub auto­ritarea funcţiei cu care fusese învestită) diferite bunuri", s-a precizat în rechizitoriu.