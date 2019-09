INGREDIENTE COMPOT DE GUTUI

3 kg gutui

1 kg de zahar

Borcane de 800 g

MOD DE PREPARARE COMPOT DE GUTUI

Speli fructele si le tai cubulete (sau felii, dupa dorinta). Asezam

fructele in borcane. Adaugam cate 3 linguri cu zahar si completam cu apa

calduta. Inchidem borcanele si sterilizam la bain-marie 30 minute din

momentul in care a inceput sa clocoteasca apa.

Se lasa borcanele in vasul in care au fiert, pana se raceste apa.

Scotem borcanele, etichetam si depozitam la rece, in camara.

