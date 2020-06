Concurenţi surpriză la show-ul Te cunosc de undeva, sezonul 15. Ce vedete vor participa

Concurenții sezonului 15 ai emisiunii Te cunosc de undeva sunt: Monica Anghel și Marcel Pavel, Romică Țociu și Adriana Trandafir, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, Cătălina Grama (Jojo), Adda, AMI, Tavi Clonda şi ultimul, dar nu cel din urmă, Toto Dumitrescu.

Monica Anghel și Marcel Pavel vor cânta pentru prima dată împreună într-un show de divertisment de o asemenea anvergură.



„Sunt aici la sugestia prietenei mele dragi, Monica Anghel, care mi-a spus <>. Mai fusesem invitat, însã am refuzat cu eleganţã, necrezând cã mi se va potrivi acest format; transformãrile mi se par foarte delicate şi dificile. Chiar de la prima repetiţie am simţit cã într-adevãr, acest proiect este o mare provocare. Dar este foarte interesant, atmosfera este extraordinarã, colegii deosebiţi. Ne simţim ca într-o mare familie, am uitat de spiritul de competiţie şi ne bucurãm de fiecare clipã împreunã!', a declarat Marcel, în vreme ce Monica a completat:

Mã bucur sã particip din nou şi bucuria e şi mai mare cã pot sã fiu alãturi de bunul meu prieten, Marcel, pentru cã noi suntem prieteni de 35 de ani. Ne leagã extraordinar de multe lucruri, e suficient sã ne uitãm unul la altul şi ştim deja ce vrem sã ne spunem. Aşa cum spunea şi Marcel, atmosfera e extraordinarã la platou, oamenii sunt minunaţi, de asta am şi venit, sã ne simţim bine, sã ne bucurãm împreunã cu colegii noştri şi sã se bucure şi oamenii care se uitã la noi de toate personajele pe care le vom face!'.

Romică Țociu și Adriana Trandafir

"Când am aflat cã producãtorii s-au gândit la cuplul nostru, mi-am dat seama cã Adriana este singura cu care m-aş fi potrivit din showiz-ul acesta pentru un asemenea rol!', a declarat Romicã.

"Eu trebuie sã spun adevãrul: n-aş fi vrut sã mai vin, dupã prima experienţã traumatizantã', cu toate ghilimelele de rigoare. Spun asta pentru cã atunci am luat totul foarte personal, am luat prea în serios toatã treaba asta şi deşi rezultatele au fost extraordinare, pentru mine a fost o provocare fantasticã. Între timp am devenit şi cardiacã şi mi-am spus clar cã nu mai vin. Dar când m-au sunat producãtorii, când m-a sunat Romicã, vorbindu-mi despre faptul cã de data asta o sã ne distrãm şi promiţându-mi el cã îmi va fi mai uşor, pentru cã greutãţile se vor împãrti, nu am putut sã spun nu!', a spus Adriana Trandafir.

Pentru Liviu şi Andrei, proiectul Te cunosc de undeva! e un fel de a doua casã. "Sunt pentru a şasea oarã aici şi cred cã n-am sã mã opresc niciodatã! Am declarat în nenumãrate rânduri cã este emisiunea mea de suflet, e locul în care m-am descoperit şi locul care m-a fãcut sã fiu ceea ce sunt acum.

În 2013, când am participat prima oarã, mi-am dat seama cã pot mai mult decât credeam eu despre mine şi pentru mine acest proiect rãmâne emisiunea care m-a dezgheţat', care m-a ajutat sã ajung unde am ajuns, emisiunea care mi se potriveste foarte bine, iar de când concurez cu Liviu mi se pare o distracţie continuã. Chiar dacã muncim mult şi chiar dacã avem emoţii, chiar dacã la fiecare personaj ne tremurã genunchii, mã simt ca şi când aş fi într-o permanentã vacanţã!', a povestit Andrei, în vreme ce Liviu a completat: "Mi-a plãcut tot timpul formatul, e o lecţie de canto pentru noi, artiştii! Mi-e foarte drag sã merg pe stradã şi sã mã opreascã oamenii, sã îmi spunã ce tare s-au distrat uitându-se la emisiunea noastrã sau cã s-au destins cu show-ul Te cunosc de undeva! dupã o zi stresantã! Dupã patru sezoane nu îmi mai e fricã de nimic aici!'.