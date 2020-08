Congresul USR a aprobat fuziunea cu PLUS. Dan Barna: "Unirea este un pas firesc"

Dan Barna a anunţat printr-un mesaj publicat pe Facebook că USR şi PLUS au fuzionat.

"În urmă cu puțin timp Congresul USR a aprobat fuziunea cu PLUS.



Am fost împreună de la început, am fost puternici în alianță, unirea este un pas firesc.



Este ceea ce și-au dorit membrii noștri, este ceea ce ne-a cerut electoratul.



Împreună suntem și mai hotârâți să luptăm pentru idelurile și principiile noastre, iar voința noastră de a schimba România în bine este începând de astăzi și mai puternică.



Vechile partide au avut timp de 30 de ani șansa să dovedească ce pot să facă. Acum e rândul generației noastre să decidă cum va arăta această țară", a scris Dan Barna.

La rândul său, liderul PLUS, Dacian Cioloș, a apreciat că fuziunea e ca și încheiată, de vreme ce și USR s-a exprimat favorabil, prin vot.

„Mulțumesc încă o dată pentru capacitatea de ascultare, de analiză, pentru dezbaterile pe care le-am avut în ultimele luni legat de acest proces al fuziunii. În urma discuțiile și perspectiva în partid s-a schimbat, pentru că am reușit să îmbunătățim protocolul de fuziune în așa fel încât nu doar să dăm un semnal puternic că s-a aprobat această fuziune, ci și că ea poate fi aplicată, că va da rezultate și că o să fie funcțională", a precizat Dacian Cioloș, conform G4Media.

Cioloş a mai explicat că a mai invocat Congresul comun al celor două formațiuni, de sâmbătă, de la ora 16.00, în care practic se va consemna fuziunea. Mai apoi, urmează ca acordul să meargă la Tribunal spre validare.