Contre dure între liberalul Fenechiu şi Gabriela Firea: "Nu am apă caldă de trei luni. Minţiţi! Nu vă e ruşine?"

Gabriela Firea a intervenit la România TV pentru lămuri situaţia din Capitală după falimentul RADET. Compania a fost lipsită de finanţare. Conductele sunt vechi de 50-60 de ani. Noi am înlocuit 180 de kilometri de ţeavă. A fost lasata de izbeliste de toate conducerile primariei. Am luat toate masurile ca agentul termic să ajunga la bucureşteni. Nu exista un risc ca Bucurestiul sa ramana fara caldura.

Daniel Fenechiu, aflat în studio, a replicat spunând că el nu are apă caldă acasă de trei luni.

Daniel Fenechiu: Doamna Firea, eu nu am apă caldă de trei luni.



Gabriela Firea: În primul rând minţiţi! Lucrările care au afectat cartierul Aviaţiei s-au încheiat.



Daniel Fenechiu: Mint? Nu am apă caldă, doamna Firea. Azi dimineaţă nu am putut să mă bărbieresc. M-am bărbierit cu apă rece. Cum puteţi să-mi spuneţi că mint? Chiar nu vă e ruşine, spuneţi că mint, iar eu nu am apă caldă de trei luni de zile! O întreb, o să am căldură la iarnă?



Gabriela Firea: Aveţi un exemplu cum PNL foloseşte în mod cinic acest subiect în campania electorală şi cum nu vor să recunoască faptul că 15 ani această regie a fost condusă de către PNL-işti care nu au vrut deloc să investească în schimbarea conductelor şi care au făcut cârpeli pe ici pe colo.