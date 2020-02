Copilul care a ajuns în comă după o anestezie la dentist, în moarte clinică

Starea lui Petru s-a agravat în ultimele ore, iar organele acestuia au început să cedeze pe rând. Medicii de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Grigore Alexandrescu" au anunţat faptul că minorul nu mai răspunde la tratament.

"Sunt vesti foarte proaste. Medicii anunţă ca în urmă cu puţin timp s-a instalat insuficienţa multiplă de organe, adică organele îi cedează unul după pe altul. Se depun toate eforturile pentru ca copilul să rămână în viaţă. Pronosticul rămâne extrem de rezervat", a declarat Tudor Ciuhodaru.

Copil de patru ani din Piteşti a fost preluat de ambulanţă, luni seara, în stare de inconştienţă dintr-un cabinet stomatologic privat din oraş. Pentru că era în stare gravă, medicii de la Piteşti au cerut să fie transferat de urgenţă la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din Bucureşti.

"Tehnica folosita se numeste analgosedare, este o practica curenta si in experienta mea si la foarte multe clinici stomatologice. Am o experienta de peste 400 de copii care au efectuat tratamente stomatologice sub aceasta forma. Lucrurile au decurs ca de obicei pana la un moment dat, aproximativ 40-50 minute de la inceperea interventiei, unde am avut un episod de prahicardie severa asociat cu scaderea saturatiei oxigenului, care au dus la un stop cardio-respirator. Am instituit resuscitarea cardio-pulmonara rapida si pacientul a precat din clinica stabilizat catre un serviciu de pediatrie pentru investigatii suplimentare. Dozele, ca de fiecare data, sunt calculata pe kg corp si sunt anumite device-uri specializate automate care folosesc produsul si sunt mai fidele decat o injectare cu mana libera. Nu cred că poate exista o defectiune tehnica la aparatul care l-a anesteziat pe copil", a declarat medicul anestezist Adrian Dinescu.

Reacţia clinicii stomatologice