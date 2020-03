Copilul ucis de afacerist, reacţie ŞOCANTĂ a preotului: "Făcea lucruri în urma cărora ar fi suferit mulţi oameni"

Preotul din comuna Dimitrie Cantemir, Stefan Iulian, a avut o reactie care a iritat sute de internauti. Pe pagina personalã de Facebook, parohul a încercat sã-l apere pe criminalul din Oteleni, comuna vecinã cu Dimitrie Cantemir, spunând despre copilul ucis cã „ar fi fãcut, cu sigurantã, lucruri în urma cãrora ar fi suferit mai multi oameni".

„Lucrurile nu rãmân niciodatã nerãsplãtite; Indiferent dacã sunt bune, ori rele! Curaj! A fost o încercare mare, dar împreunã cu ajutorul lui Dumnezeu o sã treceti peste! Si nu uitati cã aveti si prieteni! Si nu pot dusmanii sã distrugã, cât pot clãdi prietenii si prietenia. Asta e ce conteazã. Vã suntem aproape!", a transmis preotul pe pagina de Facebook a bãrbatului arestat pentru omor calificat.

Preotul este un apropiat al familiei criminalului si a continuat cu declaratiile halucinante, desi mai multi internauti i-au atras atentia cã greseste. Pãrintele s-a supãrat si mai tare si a afirmat cã "bãiatul de 14 ani, dacã nu ar fi fost in situatia aceasta (ucis în bãtaie de un ucigas nemilos, care i-a rupt toate oasele de la mâini si de la picioare, n.r.) ar fi fãcut cu sigurantã lucruri în urma cãrora ar fi suferit mai multi oameni".

"Nu justific în niciun fel fapta! Numai cã toti care comentati, stiti povestea doar din prisma celor spuse din presã si blestemati si aruncati cu piatra! Acest copil, Dumnezeu sã-l odihneascã în pace!, dacã nu era situatia aceasta, vã asigur cã fãcea lucruri în urma cãrora ar fi suferit multi oameni (cum au suferit si pânã acum). Acum 3 luni, le-a dat foc la magazin (care, de fapt, era o camerã a casei pãrintilor lor)... Si, mama era abia operatã... nu se putea deplasa oricum. A furat, a fost trimis acasã din nu stiu ce tarã, cã tot din-astea fãcea. Eu am încercat cât am putut, împreunã cu familia, sã linistim apele. Însã, în momentul în care organele competente nu i-au dat nicio sperantã cã lucrurile se vor rezolva în vreun fel, spunând cã el – copilul – nu apartine nimãnui si cã nimeni nu rãspunde pentru el, în acel context, din pãcate, a cedat (vorbeste de criminal, n.r.). Sunt multe de spus, acum toti cei din familia copilului, care nu-l recunosteau pânã acum, acum se dau la televizor plângând. El o sã fie pedepsit pentru faptã. Mai mult... Dumnezeu cu mila pentru fiecare dintre noi. Iertati-mã pentru cã nu am putut face mai mult!", a comentat preotul Stefan Iulian.

Reprezentantii Episcopiei Husilor au transmis un mesaj în cazul preotului. "Dezavuãm o astfel de atitudine. Considerãm cã este o exprimare total nefericitã a preotului respectiv, care nu reflectã în niciun caz atitudinea Bisericii. Ne exprimãm compasiunea fatã de toti cei care suferã în urma incidentului la care s-a fãcut referire", a spus preotul Cosmin Gubernat, purtãtorul de cuvânt al Episcopiei Husilor, potrivit vremeanoua.ro.

Reamintim că băiatul de 14 ani, a fost ucis în după amiaza de 23 februarie, cu peste 100 de lovituri, după cum singur a recunoscut bărbatul bănuit de omor. A povestit anchetatorilor cum l-a pus pe băiat să-i reconstituie faptele din noaptea incendiului, dar că a simţit că acest îl minte. Atunci şi-a ieşit din minţi şi a început să-l lovească cu un lemn din pădure. L-a abandonat într-o baltă de sânge, dar s-a reîntors la locul faptei seara. Cadavrul băiatului l-a transportat pe o bicicletă într-o râpă de aproape 40 de metri adâncime, la 15 kilometri de sat.

Autorul şi-a recunoscut crima după ce a picat testarea poligraf. El a încercat să ascundă urmele, incendiind pătura cu care a înfăşurat cadavrul şi aruncând bicicleta victimei într-un canal de colectare a apei.