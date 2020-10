Corina Chiriac, despre COVID: "Eu cred că cifrele sunt umflate"

Invitată astăzi la emisiunea Gândul Live, cântăreaţa Corina Chiriac a declarat că face parte dintre cei care consideră că cifrele actuale ale infectărilor cu noul coronavirus sunt „umflate".

„Eu sunt bine, cu ajutorul lui Dumnezeu. M-am gândit ce să vă spun, util… Pentru mine această perioadă a fost benefică. Eu l-am avut duhovnic pe arhimandritul Papacioc. Eu am trecut în urmă cu 20 de ani printr-o depresie foarte mare, din cauza unor necazuri, am fost foarte supărată, au murit părinții, au fost mai multe necazuri. Am fost la el la chilie, și mi-a spus că el a făcut o pușcărie grea și că a avut încredere în Dumnezeu (…)

Comunismul era un sugar cu suzeta în gură față de vremurile actuale, îndrăznesc să spun asta, pentru că am trăit acele vremuri și știu ce a fost bun și rău. În vremurile astea, dacă la început casa mea a fost o închisoare, având peste 65 de ani, ulterior casa mea a devenit un adăpost”, a declarat Corina Chiriac la Gândul LIVE.

Artista mai spune că nu crede în cifrele actuale în ceea ce privește cazurile de COVID. „Eu fac parte dintre cei care cred că cifrele sunt umflate. Aici intrăm într-o controversă, este o Cutie a Pandorei pe care nu vreau să o deschid (...)Este important să fii informat din toate câte puțin. A fi autodidact nu este o rușine, este o mândrie, spunea tata".

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat joi 4.902 de noi cazuri de infectare cu SARS-COV-2 - cel mai mare bilanţ zilnic de la declanşarea pandemiei - numărul total al îmbolnăvirilor ajungând astfel la 196.004. De asemenea, s-au înregistrat şi 98 de decese în ultimele 24 de ore, bilanţul fiind de 6.163. În prezent, 778 de persoane sunt internate la Terapie Intensivă. Bucureştiul, care a trecut duminică de pragul de 3 în ceea ce priveşte incidenţa cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile raportate la mia de locuitori, înregistrează o creştere a acestui indicator, la 3.31. Cele mai multe cazuri noi de COVID-19 sunt în Bucureşti - 804, urmat de Cluj - 338, Iaşi - 311, Ilfov - 206, Timiş - 205, Neamţ - 161.