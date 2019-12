Cornel Galeş a lăsat UN BILET înainte SĂ MOARĂ. Ce a scris când a plecat pentru ultima oară de acasă

Cornel Galeș a murit, dar rămân multe semne de întrebare referitoare la circumstanțele în care s-a produs accidentul de lângă Valencia (Spania). Fostul soț al Ilenei Ciuculete a fost singurul care a murit, deși în mașină se mai aflau alți doi bărbați, iar unul este de negăsit.

"Am aflat că au fost trei persoane în mașină, Cornel care a murit, un alt bărbat care se află în comă și o a treia persoană care este de negăsit. Nimeni nu știe unde este. Poliția nu vrea să ofere momentan prea multe detalii, este un caz în cercetare. Nu pot da însă de fratele lui Cornel și fiica lui, nu știu dacă ei au aflat de accident ", a declarat Doina Belu, naşa lui Cornel Galeş, pentru Ciao!.

Un alt amănunt care poate schimba mersul anchetei în acest caz este biletul pe care acesta l-a lăsat în urma lui, acasă.

"Cornel și-a lăsat în bucătărie, pe borsetă, scris pe o bucățică de hârtie: persoană de contact: nașa Doina, și numărul meu de telefon. Așa a găsit și poliția numărul meu și m-a sunat. Însă eu am crezut că e o glumă proastă și am închis. și așa a sunat poliția, prinrte acte, ea a crezut că e o glumă proastă, a închis telefonul. Au revenit printr-un translator și mi-au comunciat inclusiv număruld e cadavru, iar atunci am înțeles că totul era real", a mai spus Doina Belu.