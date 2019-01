Cornulețe cu vanilie

Mod de preparare Cornulete cu vanilie

Intr-un castron, se freaca untul moale cu zaharul si sarea, se adauga pe rind, galbenusurile, amestecind dupa fiecare, si, la urma, faina. Aluatul se amesteca cu mina, fara sa se framinte, apoi se lasa la rece, 30 minute, ca sa se intareasca grasimea; astfel, nu va fi nevoie de prea multa faina la prelucrare. Se ia din aluat cite o bucata , cam cit un ou, se modeleaza in forma de sul cu diametrul de cca 2 cm care, apoi, se taie bucati de 2 cm.

Fiecare bucata se suceste sub palma, pe masa, in asa fel, incit sa aiba capetele mai subtiri si mijlocul mai gros, si se asaza in tava, sub forma de cornulet (putin curbat). Se coc la foc mijlociu, 20 minute (foarte putin rumenite). Reci sau calde, cornuletele se trec bine prin zahar vanilat. Cind sint calde, zaharul adera mai bine.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti AICI