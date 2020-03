Coronavirus în Italia. 602 morţi în ultimele 24 de ore. Apel public pentru angajare de medici

Protecţia Civilă din Italia: 601 de persoane au murit în ultimele 24 de ore; 3.780 de noi cazuri.

Persoanele vindecate - 408, totalul ajungând la 7.432.

Numărul actual al cazurilor depistate pozitiv este de 50.418, cu o creştere de 3.780 într-o zi .

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 602 decese, faţă de 651 duminică, iar sâmbătă - 793, care totalizează 6.077 de persoane.

Persoane izolate la domiciliu sunt 26.522, iar la Tearapie Intensivă sunt internate 3.204 persoane.

Artista folk Claudia Şerdan, care locuieşte în regiunea italiană Lombardia, în orăşelul Legnano, situat la 15 kilometri de Milano, a declarat luni, pentru AGERPRES, că pe fondul creşterii numărului îmbolnăvirilor cauzate de coronavirus, televiziunile din Italia şi-au oprit programele pentru a anunţa că se caută 300 de medici pentru a lupta cu acest virus şi că acestui apel au răspuns 8.000 de persoane.