Coronavirus Marea Britanie: 708 decese într-o singură zi. În total, 4313 de morţi şi 41.903 de cazuri pozitive

Vineri, au fost înregistrate încă 684 de decese, după o creştere de 569, joi. În total, 41.903 de cazuri pozitive au fost identificate oficial.

Marea Britanie, în izolare probabil până la sfârşitul lunii mai

Marea Britanie nu-şi va înlătura probabil restricţiile de izolare înainte de sfârşitul lunii mai, a declarat sâmbătă un consilier guvernamental, potrivit căruia ritmul de propagare a epidemiei de coronavirus trebuie mai întâi să se încetinească şi o politică intensivă de testare să fie introdusă.



„Vrem să ne îndreptăm spre o situaţie în care, cel puţin până la sfârşitul lunii mai, să fim capabili să substituim prin măsuri mai puţin intense, bazate mai mult pe tehnologie şi teste, izolarea totală pe care o avem acum”, a declarat Neil Ferguson, profesor la Imperial College din Londra, pentru BBC.

În Marea Britanie, care şi-a înăsprit măsurile după o reacţie iniţială limitată în amploare, sunt înregistrate circa 40.000 de cazuri confirmate, dintre care 3.605 decese, de la începutul pandemiei.



Unele opinii critice avertizează, de asemenea, împotriva impactului sanitar şi social al unei izolări prelungite. Un al doilea înalt consilier al guvernului, specialistul în pandemii Graham Medley, a declarat şi el sâmbătă în The Times că se teme că Marea Britanie va ieşi cu greu dintr-o strategie care riscă să degradeze sănătatea economică şi mentală a numeroşi britanici.