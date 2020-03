Un tânăr de 25 de ani infectat cu coronavirus, cuvinte înfiorătoare de pe patul de spital: "Am vomitat, am tuşit şi am avut diaree"

În ciuda faptului că nu avea alte probleme de sănătate, familia lui Calum s-a temut că va muri atunci când a început să rămână fără aer, relatează The Daily Record.

Tânărul de 25 de ani a fost internat la Edinburgh Royal Infirmary, numind-o cea mai groaznică săptămână din viaţa lui.

„Tusea este atât de agresivă încât provoacă dureri severe peste tot în piept și poate induce vărsături și diaree. Încă nu pot inspira mai mult de o secundă.

Am început să simt o uşoară febră noaptea. Nu m-am gândit prea mult la asta până a doua zi dimineața, când temperatura mea a început să crească.

Sâmbătă am vomitat, am tuşit și am început să am diaree. Temperatura mea începuse să-mi afecteze întregul corp - unele părți din mine erau fierbinți, iar alte părți erau reci”, a spus el.

Sora lui Calum, Rachel, în vârstă de 27 de ani, a spus că mama lor s-a panicat şi a chemat ambulanța, deoarece a crezut că fiul ei moare. Ea a adăugat: "Mama mea a spus că arăta ca şi mort. A fost cea mai grea noapte din viața ei. El se chinuia să respire.

Paramedicii au ajuns acasă în cinci minute și l-au dus direct la Edinburgh Royal Infirmary.

La scurt timp a fost testat pentru coronavirus și a ieşit pozitiv. Este atât de înfricoșător și ne-a speriat pe toți. Este oribil că nu avem voie să-l vedem și este singur acolo".

Calum se recuperează și rămâne în secția Covid-19 a spitalului din Edinburgh.

De pe patul său de spital, tânărul a mai mărturisit: „Majoritatea simptomelor au dispărut acum. Încă nu pot inspira mai mult de o secundă. A fost oribil. Ori de câte ori stau sau mă ridic, am o tuse masivă. Respiri atât de repede și încerci doar disperat să ţi-o controlezi, dar nu poţi.

Vreau ca toată lumea să ia asta în serios și să înțeleagă gravitatea. Când totul a început, îmi amintesc literalmente că m-am gândit 'oh două săptămâni de lucru cu un pic de gripă. Sper că o să apară.

Oamenii trebuie să rămână în casă, nu merită riscul să treci prin ceea ce am trecut eu".