CORONAVIRUS. Poşta Română nu mai livrează pensiile şi alocaţiile persoanelor suspecte de coronavirus

Situaţia este extrem de dificilă pentru persoanele suspecte de virusul din China deoarece aceştia nu îşi vor mai primi drepturile financiare, cu toate că sunt obligaţi de lege să nu îşi părăsească domiciliul.

Familie aflată în izolare la domiciliu, lăsată fără hrană

Doi soți din Tg-Jiu sunt de zile bune în izolare la domiciliu, după ce femeia s-a aflat în același avion cu italianul de 71 de ani, infectat cu COVID-19. Cei doi au fost scoși de pe lista persoanelor care primesc hrană la domiciliu, așa că au sunat la DSP să vadă ce se întâmplă. Reacţia unei asistente este halucinantă.

Când s-a aflat diagnosticul italianului în vârstă de 71 de ani, trecuseră câteva zile de când tânăra ajunsese acasă și se afla la socrii săi. Din acel moment, aceștia au rămas în izolare Soţul femeii tocmai ce fusese externat, după ce primise îngrijiri medical, timp de cinci zile, în urma unei otite și sinuzite.

După ce au terminat proviziile, cei doi tineri urmau să intre pe lista celor care primăria s-a obligat să le asigure hrana, numai că, marți, aceștia nu s-au mai regăsit pe tabelul firmei de catering și au sunat la DSP să ceară lămuriri.

Iată dialogul halucinant dintre tânăra aflată la izolare şi asistenta DSP:

Asistenta DSP: Sunteți asistați social? Și atunci ce problemă aveți cu mâncare, dacă aveți ce să mâncați?

Tânăra aflată în izolare la domiciliu: Dar primăria a spus că nu mai suntem în listele de hrană

Asistenta: Nu mai sunteți, că o să ieșiți!

Trebuie spus că celor doi tineri li s-a comunicat că, începând de miercuri (4 martie – n.r), vor ieși din izolare la domiciliu, însă aceștia n-au primit hrană în ziua precedentă.

Asistenta DSP Gorj a dat vina pe Primăria Tg-Jiu care, în opinia ei, nu trebuia să furnizeze hrană decât asistaților social și celor fără alte posibilități de a-și procura hrana, potrivit gorjonline.ro.

Asistenta: De la început, primăria trebuia să se intereseze doar de cei care nu au mijloace să se întrețină pe perioada aceasta.

Tânăra: Primăria a asigurat tuturor oamenilor care sunt izolați

Asistenta: Păi foarte rău au făcut, e decizia dumnealor, vorbiți cu dumnealor. (...) Aveți ce să mâncați astăzi sau nu aveți? Păi atunci sunați o cunoștință să vă aducă ceva. (...)

Doamnă, dumneavoastră sunteți supărată pentru că nu v-a adus primăria astăzi să mâncați?

Tânăra: Da, este dreptul meu!

Asistenta: Așa, și? Dumnealor trebuiau să-i selecteze pe cei care nu aveau posibilități să se întrețină, nu la toată lumea. Îmi pare rău că dumnealor au făcut așa. Au avut de la noi procedurile, eu ce să-i spun primăriei. Nu trebuia la toată lumea să ducă.

După o discuție cu o colegă, în care încerca să ceară lămuriri cu privire la această situație, pe fundal se aud ironiile angajatelor DSP: "să stea liniștită că vine păpica", iar asistenta a continuat, aproape râzând. "nu i s-a dus mâncare".

Reprezentanta DSP revine, păstrând tonul ironic: Vorbiți la primărie, credeți-mă! Să vin eu personal să vă aduc masă, sau ce anume doriți? Noi am spus, primăria nu trebuia să asigure mâncare la toată lumea, da? (...) Asta este problema dumnealor, să și-o rezolve. (...) Bine, faceți o sesizare scrisă și rezolvăm problema.

Tânăra: Ați trimis liste la primărie că nu mai figurăm în izolare, ok?

Asistenta: Nu știu, doamnă, ce au trimis colegele mele. (...) Haideți să vorbiți. Chiar nu știu ce să-i spun. (...) Din acest birou s-au dus listele către primărie, primăriile nu trebuiau să asigure la toată lumea, ci doar la cei asistați social sau la cei care nu aveau absolut pe nimeni și atât. (...) Mă țineți și pe mine în telefon și chiar nu am cu ce să vă ajut.

Deci, lista s-a transmis la ISU, îmi spune colega, de cei de la DSP, da. Nu hotărăsc eu cine are hrană și cine nu. Nu eu fac listele, vorbiți cu cine nu trebuie. Vorbiți cu doamna doctor Panduru, v-am spus.

Primarul municipiului Tg-Jiu, Marcel Romanescu, a explicat, într-o intervenție telefonică la Tele3, care este procedura.

"Noi, în fiecare zi, și asta am cerut Serviciului pentru situații de urgență din cadrul primăriei, primim o adresă, sub semnătura celor care reprezintă DSP, cu numărul de persoane care, din punctul de vedere al DSP se mai află în această situație de izolare la domiciliu. Pe baza acelei adrese și în baza proiectului de hotărâre votat de către membri Comitetului pentru situații de urgență local, trimitem alimentele, în limita a 100 de lei. (...) Vreau să vă spun că acum trei zile aveam pe acea listă 108 persoane, ieri am avut 71 de persoane, astăzi am primit o adresă pentru mâine (miercuri – n.r) pentru 65 de persoane. Deci nu putem livra alimente decât pe baza adreselor înaintate de DSP și așa mi se pare normal. Obligația noastră ca autoritate este să le asigurăm acelor oameni cele trei mese", a adăugat Romanescu.