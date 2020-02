CORONAVIRUS. Scandalul de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Gorj ia amploare. Ambulanţier: Ne-au dat costume de grădinari

"Referitor la conflict, eu consider că DSP ar trebui să transporte cadrele medicale pentru recoltare, dacă se impune mergem și noi. Niciun echipaj de la Ambulanța Gorj nu a refuzat să meargă la recoltări. Noi v-am prezentat niște costume pe care le avem în dotare, cu care trebuie să mergem la recoltări.

Acestea nu sunt conforme, ele sunt pentru zugravi, instalatori. Noi nu vrem să periclităm situația echipajelor pentru că automat dacă nu folosim o costumație adecvată și o protecție bună pentru echipaje vor fi probleme.

Eu am căutat și am intrat să văd instrucțiunile pentru care sunt folosite. Eu am discutat cu directorul medical de la noi și mi-a spus că acestea sunt costumele pe care le avem, iar DSP au alte costume, iar dacă e să mergem ne dau acele costume, însă și ei au aceleași costume. Noi nu am fost instruiți", a declarat Cristi Aldescu, lider sindical Ambulanță Gorj, potrivit Antena3.

Reamintim că Secretarul de stat din Ministerul Sănătăţii Nelu Tătaru a anunţat, vineri, faptul că va fi trimis Corpul de control al ministrului Sănătăţii la DSP Gorj şi la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Gorj, instituţii unde au fost constatate deficienţe privind activitatea unui echipaj de ambulanţă ar fi refuzat să ducă epidemiologii la casa unui suspect de infectare cu coronavirus.

Directorul DSP Gorj a fost demis şi înlocuit, după ce s-a constatat faptul că nu a coordonat eficient acţiunile legate de infectarea cu virusul din China, dar şi după ce a comunicat date ineficiente.

"Nu este timp ca oricare persoană să vină să refuze, suntem toţi într-un sistem unde se ştie că există riscuri, că suntem expuşi, nu avem timp pentru astfel de manifestări. Dacă au probleme, uşa este deschisă, să vină să le spună, comunicăm. Nu o să rezolvăm astfel de probleme ieşind şi spunând că nu executăm misiunea" , a declarat Raed Arafat.