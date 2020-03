CORONAVIRUS. Spitalul din Caracal, anunţ despre banii donaţi de Gigi Becali

Primăria Municipiului Caracal a postat un anunț pe pagina de socializare, specificînd că – până acum, cel puțin – nu a primit nicio donație din partea lui Gigi Becali. Primarul din Caracal a menționat că astfel de donații vor fi aduse la cunoștința publicului printr-un comunicat de presă. Au fost oferite și două conturi – al primăriei și al Spitalului Municipal Caracal – pentru ca persoanele sau companiile care doresc să se implice prin donații, în plină criză a coronavirusului, să o poată face.

”Spitalul Municipal Caracal NU a primit nicio donație din partea domnului Gigi Becali”, a fost mesajul postate pe pagina de socializare a Primăriei din Caracal.

Gigi Becali, donaţii importante la alte spitale

Patronul FCSB, Gigi Becali, a criticat faptul că antrenorul Cosmin Olăroiu a decis să doneze mâncare personalului medical al unui spital din Capitală în care sunt trataţi bolnavi de coronavirus.

Gigi Becali vrea să testeze gratuit populaţia, dar nu are autorizaţie: "Am luat două mii de teste"

"Nu e nevoie de 100 de porţii de mâncare. Să nu se supere Oli, dar nu e nevoie de 100 de porţii de mâncare. Bagă mâna în buzunar! Lasă 100 de porţii de mâncare, bagă mâna în buzunar şi dă 100.000, 200.000, 300.000 (n.r. - de euro), nu 100 de porţii de mâncare, că au oamenii de mâncare, vezi-ţi de treabă! Lasă-mă, mă, cu mâncarea caldă, nu are nevoie omul de mâncare caldă, cine-i mănâncă mâncarea caldă? Cumpără-le ce au nevoie acolo în spital!Nu să dăm mâncare la doctori, că au mâncare doctorii. Să nu se supere Oli, dar dacă atunci când eşti milionar şi încerci să dai nişte lucruri mici ca să te coste puţin mi se pare că nu e prea frumos. Pe mine mă sună 20 de spitale care au nevoie de tot felul de materiale", a declarat Becali, la ProX.

Becali spune că a donat echipament de protecţie la mai multe spitale şi a precizat că a fost sunat de fostul patron al Rapidului, George Copos, pentru a ajuta şi el

"Copos m-a dunat că ar vrea să cumpre şi el.Văd că nu a sunat. George e zgârcit, dar e om bun. Atât de bun este încât a învins zgârcenia, mă gândeam ieri. E greu să învingi zgârcenia, pentru că el are o zgârcenie de aia, bolnăvicioasă. Şi a învins-o, bravo lui!", a afirmat Gigi Becali.

Patronul FCSB spune că există un laborator care poate face teste pentru coronavirus în clinica pe care o deţine: "La clinică la mine, am un laborator supersofisticat, numai Victor Babeş mai are aşa. Am luat hotărârea şi începem să facem testări. Trebuie să iau aprobare de la Ministerul Sănătăţii. Trebuie derogare pentru testări. Să pună un cort undeva. E păcat, pentru că avem un laborator cu cele mai sofisticate aparate de laborator genetic."

Becali a declarat că va falimenta echipa dacă nu se mai vor disputa cupele europene.

"Nu e adevărat (n.r. - că-i cheamă pe jucători la antrenamente). Făcusem un plan ca să facă câte zece jucători o tranşă, zece şi zece, şi să stea la distanţă, să facă doar pregătire fizică, timp de două ore. După aia am stat şi m-am gândit pentru că să ne pregătim să luăm campionatul? Ce să facem cu el? Dacă va continua în Italia şi în Spania încă o lună, două, trei, la revedere cu fotbalul. Criza va fi la ăştia mici, la noi. Nu am nevoie de campionat dacă nu joc cupe europene. Iar dacă nu jucăm cupe europene la toamnă, eu vă spun vouă că FCSB la revedere. Eu nu dau banii mei să-i arunc în foc. Nu sunt dispus să pierd cinci milioane de euro pe an. Iau 3-4 jucători care sunt, Man, Moruţan, Coman, Oaidă, Panţîru, care sunt tineri, îi transfer la un alt club, nu ştiu, văd la ce club, fac o asociere cu alt club, îi transfer acolo şi la FCSB la revedere, să fiţi sănătoşi, faliment! Salvez ce mai pot salva. Dacă continuă cupele europene nu e niciun fel de problemă. Problema mea e să continue cupele europene, să zicem că chiar dacă nu participăm noi anul acesta, că suntem pe locul 4, nu e o problemă. Dar dacă se opresc cupele europene nu am ce să fac cu campionatul dacă nu joc Liga Campionilor, nu am ce să fac cu locul 2 dacă nu joc Liga Europa. Ce să fac? Să dau bani la jucători să se distreze prin România, pe aici, cu Rapid şi cu Dinamo şi cu Chiajna sau cu CFR? Ce eu dau bani să se distreze lumea? Eu fac fotbal să scot bani din fotbal, nu dau bani ca să se distreze fotbaliştii la distracţie şi hai să ne distrăm şi să ne antrenăm şi să râdem. Nu, tată, banii mei eu nu-i arunc! Nu-mi bat joc de bani. Nu ştim ce vremuri vor veni, poate va trebui să ajutăm oameni, nu să dăm banii la fotbalişti la mişto, să se distreze ei la fotbal şi să cumpere maşini scumpe. Să cumpere, dar să producă. Dacă e criză, nu mai produce fotbalul, la revedere fotbal", a spus el.

Gigi Becali a mai afimat că nu plăteşte clubului danez Esbjerg banii pe transferul atacatului Adrian Petre pentru că este criză.

"Nu le-am plătit nimic, s-a oprit tot, s-a oprit lumea, s-a pus stop pe lume, de aia am şi oprit antrenamentele. Gata, e stop lumea. Hai să vedem când se face restart lume! Şi atunci vedem ce măsuri o să iau. Când restartul lumii se dă, atunci o să văd şi eu ce măsuri iau. La ora asta lumea este stopată. Eu văd că e stop lumea. După aia trebuie să mă acomodez la lumea aia, ca să pot să rezist. Trebuie să fiu deştept, că dacă sunt prost, mor", a adăugat el.