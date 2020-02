Coronavirusul reinventează sportul. Un maratonist aflat în carantină a alergat 50 km în propria sufragerie

Pan Shancu din orașul Hangzhou a făcut 6.250 de ture pe "pista" amenajată în apartament în jurul a două mese mari pentru că "nu mai suporta să stea jos". Pan a postat dovezi privind cursa sa pe rețeau de socializare, furnizând imagini video și capturi de pe aplicația de alergare care i-a monitorizat performanța.

El a spus că fiecare tură făcută în cameră a avut 8 metri, iar el a făcut peste 6 mii de ture, terminând "cursa" în 4 ore, 48 de minute și 44 de secunde. "N-am mai ieșit afară de multe zile, astăzi nu mai suport să stau jos. O tură are 8 metri - am alergat 50 de kilometri, am făcut-o în 4:48:44, sunt transpirat peste tot, mă simt super!", a scris el pe Weibo.

În condiţii obişnuite, recordul personal al lui Pan Shancu la maraton este de două ore şi 59 de minute.