Coşmarul prin care a trecut o tânără din Cluj pentru a-şi salva bunica infectată cu COVID: "M-a sunat să-şi ia rămas bun"

Femeia de 77 de ani a fost internată la Dej şi la Cluj, dar starea ei s-a înrăutăţit şi a fost nevoie să fie internată la ATI. Din nefericire, nu au mai fost locuri la Terapie Intensivă, aşa că a fost transferată în judeţul Bistriţa.

Tânăra a mai povestit că bunica ei, aflată pe patul de spital, a sunat-o să îşi ia rămas bun, crezând că nu mai era nicio şansă să supravieţuiască.

"Bunica mea este grav bolnavă… Și nu doar ea… Și România noastră e grav bolnavă! Sunt revoltată, epuizată și întristată. Bunica ne-a sunat să-și ia rămas bun… Nu doresc la nimeni", a scris ea, într-un mesaj postat pe Facebook.

"În Clujul nostru nu mai există locuri, deși la televizor s-a zis că sunt echipați, sunt multe locuri, totul în regulă. Ca urmare, noi, cei din familie, ne-am unit și am dat telefoane peste tot, în toate orașele, la toate spitalele să găsim noi un loc pe secția de COVID. Deci NOI să găsim un loc la spital, deși, logic vorbind, nu ar fi fost treaba noastră. Dar dacă doctorii au zis: "Nu avem loc, asta este, nu avem ce face…", a mai povestit tânăra.

Bătrânei i s-a găsit un pat la spitalul din Cluj, în cele din urmă, însă situaţia ei s-a agravat şi a avut nevoie să ajungă la ATI. Medicii au spus că nu mai sunt locuri, iar bătrâna a fost dusă în judeţul Bistriţa.

”Cei din Bistrița au luat legătura cu noi spunând că au făcut cerere la DSP pentru plasmă, dar dacă am găsi și noi donatori ar fi și mai rapidă intervenția. Ne-am apucat iar de dat telefoane, deoarece niciunul din noi nu am avut virusul și nu am fi compatibili pentru asta… Am găsit chiar patru donatori, oameni minunați, care sunt dispuși să ajute străini, dar nu am rezolvat nimic!”, a spus nepoata bătrânei.

În cele din urmă, medicii din Bistriţa au reuşit să transfere plasmă pentru bătrână din Bucureşti.

Ce spun directorii DSP

Directorul DSP Cluj, Mihai Moisescu, a mărturisit pentru Libertatea că, într-adevăr, sunt probleme cu locurile la ATI şi a spus că ar trebui deschis încă un spital suport COVID.

În Bistrița nu sunt multe locuri disponibile pentru bolnavii de Covid, a declarat șefa DSP Bistriţa-Năsăud, Anca Andriţoiu: opt locuri disponibile din totalul de 20 la ATI și alte 100 în spital. ”Mai avem câteva locuri libere, dar le mai ţinem pentru cazuri care au evoluţie imprevizibilă”, a încheiat aceasta.