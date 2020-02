Costel Alexe: În timpul mandatului lui Ioan Deneş au crescut cu 24% tăierile ilegale în Bistriţa-Năsăud

Iată ce declaraţii a făcut ministrul propus al Mediului, Costel Alexe, la audierea din comisia de specialitate, citat de news.ro:

"Din păcate, deşi suntem astăzi adversari politici, după doamna Doina Pană, care a fost ministrul Apelor şi Pădurilor, un ministru bun de altfel, nu o spun eu, o spun şi cei din minister pe care i-am găsit, după domnia sa cred cu tărie că acest minister a fost condus de cel mai slab ministru care l-a avut România vreodată în domeniul silvic şi forestier: domnul Deneş. Domnul Deneş a făcut doar rău silvicuturii din România şi din păcate nu am găsit încă o acţiune bună sau o măsură bună pe care să o fi luat. Indiferent care este răspunsul sau realitatea, vă spun un singur lucru. În ultimul an al mandatului său, în judeţul Bistriţa-Năsăud, nu o spun eu, o spun rapoartele Gărzii Forestiere, tăierile ilegale în judeţul Bistriţa-Năsăud au crescut cu 24 la sută. În judeţul ministrului Apelor şi Pădurilor".

Alexe a spus şi ce a găsit în minister pe tema pădurilor.

"Un SUMAL îngheţat, cifre în creştere ale tăierilor ilegale de păduri, 2019 mai mari ca 2018, studii bine ascunse cu păduri virgine amânate de la protecţie, lipsa pădurilor exploatate şi neîmpădurite în termenul legal de doi ani de zile, o regie a pădurilor, ştiţi că au fost nemumărate discuţii în cadrul comisiilor privind Romsilva, solicitări ale comisiilor în care li s-au răspuns în doi peri, o serie de politici duşmănoare faţă de ce avem mai de preţ, pădurile României", a mai spus Alexe.

Alexe a mai anunţat că aproape 40 la sută din Pădurea Băneasa va deveni pădure-parc.

"37 la sută din suprafaţa pădurii Băneasa, administrată de Romsilva, va deveni pădure-parc. Sunt dintre dumneavoastră care m-au sunat şi mi-au spus, Costel, avem păduri în jurul oraşelor în care locuim, am vrea să le băgăm în zone de protecţie să nu mai fie păduri de producţie şi pădurile să aibă acel rol pe care ar trebui în jurul oraşelor, de plâmân verde. Celelalte 67 la sută din pădurea Băneasa, deşi sunt proprietate privată, am luat decizia cu ai noştri colegi din cadrul ministerului ca în amenajamentul silvic din luna martie să intre în zona de protecţie. Pentru că Bucureştiul suferă astăzi din cauza poluării", a mai afirmat ministrul propus la Mediu.

El a menţionat că există cinci proiecte de hotărâre de guvern cu păduri-parc care vor fi redate cu titlu gratuit administraţiilor locale din Râmnicu Vâlcea, Timişoara, Buzău, Suceava şi Călimăneşti.

De asemenea, Alexe a mai spus că în această primăvară vor fi cele mai multe şantiere de reîmpădurire care au avut loc vreodată în România.

Alexe a mai precizat că este de acord cu exploatarea pădurii, dar acesta să fie făcută durabil şi sustenabil.

"Sunt de acord să exploatăm pădurea, durabil şi sustenabil pentru generaţiile viitoare. Dar dacă ai primit avizul să o exploatezi, ai şi obligaţia să faci regenerare, altfel te supui rigorilor legii. Am făcut şi un pas important pentru întărirea controlului, toate organizaţiile neguvermantale să poată să aibă acces în fondul forestier. Nu aş vrea să îi dau numele că nu am discutat şi nu am acordul lui, dar acum două zile m-a sunat un preşedinte al unei importante asociaţii de profil din România să îmi spună că e sechestrat în interiorul fondului forestier", a mai spus Alexe.

