Costinel Alecsandrescu, fost director al Ansamblului folcloric "Doina Oltului", a încetat din viaţă

Tragedia a avut loc în ambulanța care îl transporta spre spitalul din Slatina. Potrivit Gazeta Nouă, Costinel Alexandrescu s-a simțit rău în această dimineață, în locuința sa din Tufeni. Soția sa a cerut ajutor la 112, dar nu a mai așteptat echipajul medical de la Ambulanță. Și-a urcat soțul în mașină și a plecat spre Spitalul Slatina. Pe drum, fostul director de la „Doina Oltului” a fost preluat de ambulanță. În scurt timp, el a intrat în stop cardio-respirator și, deși a fost resuscitat, el nu și-a revenit, fiind declarat decedat.

Trupul neînsuflețit a fost depus la Morga Spitalului Județean de Urgență Slatina.

Fost preot, Costinel Alecsandrescu lasă în urmă și o frumoasă carieră de interpret de muzică populară. Printre ultimele sale postări pe Facebook se numără chiar o interpretare a sa pe ritmuri grecești, înregistrată la un eveniment în Pitești.

Bun prieten cu actorul Costin Mărculescu, Costinel Alecsandrescu s-a numărat printre primii care au anunțat, în noaptea de 10 spre 11 iunie, pe rețelele sociale, trecerea actorului la cele sfinte.

„S-a stins din viata bunul meu prieten si coleg de scena Costin Marculescu!! De astazi vom fi mai tristi fara umorul tau nemarginit! Dumnezeu sa te aseze in cetele dreptilor! O sa postez in memoria ta melodia pe care ma puneai sa ti-o cant atunci cand ma sunai noaptea! Ramas bun tizule!”, scria, atunci, Costinel Alecsandrescu, pe Facebook.

Sursa video: Facebook/Costinel Alecsandrescu