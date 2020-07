Cozmin Guşă: "E o echipă de zgomote a PNL care încearcă să ne convingă că e de rău cu COVID-ul. Aş vrea să ne convingă că ne apără"

"Cateva zile am tot stat daca sa scriu sau nu despre cazul asta. Eu il stiu bine si pe Dan Petrescu, stiu cat sunt de disciplinati. Imi spuneau in fiecare zi ca nu au niciun simptom, asa ca am fost tentat sa fac scandal de la inceput, dar am asteptat retestarea.

La trei teste consecutive au iesit negativ, sanatosi, asa cum se si simteau. Nici macar magazionerul nu este infectat.

Nu inteleg cauza pentru care lupta cei de la PNL. E o echipa de zgomote a PNL care incearca sa ne convinga ca e de rau cu coronavirusul.

Eu as vrea sa ne convinga ca ne apara, nu sa ne tot sperie.

In momentul cand o clinica privata distruge prestigiul unei echipe disciplinate si ii diminueaza sansele, astept de la stat sa ii traga la raspundere pe cei care genereaza aceste probleme.

Noi platim procurorii ca sa se autosesizeze, nu sa faca dosare la comanda.", a declarat Cozmin Guşă.

Citeşte şi: Scandal după UTA-Rapid 1-2. Dan Alexa, bătaie cu fanii: "M-am apărat. Nu ştiu ce aveau în mână, poate aveau cuţit" VIDEO