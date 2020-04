COZONAC CU NUCA. Reţetă de cozonac cu nucă pufos, moale şi aromat

COZONAC CU NUCA. Ingrediente



- 1 kg faină albă de calitate superioară

- 50 gr de drojdie proaspătă

- 250 grde zahăr + jumătate de pahar pentru umplutură cu nucă

- 550 ml de lapte de vacă (de preferat este să alegeţi lapte de 3,5% grăsime)

- 200 gr unt sau ulei

- 5 ouă

-1 linguriţă de sare

- 2 linguri de arome, fie vanilie, coajă de portocală şi lămâie sau rom

- 2 pahare de nuci măcinate.



COZONAC CU NUCA. Mod de preparare:



1. Pregatim ingredientele pentru aluat: Laptele se amesteca cu zaharul si vanilia si se incalzeste putin pe aragaz - chestia mai maro deasupra este vanilia pudra pura, adica nu esenta dar chiar aia naturala, macinata. O sa mai vorbim despre vanilie mai incolo in alte postari.



2. Faina(calda, la temperatura camerei) se cerne intr-un bol mai mare, sa aveti loc de framantat in voie aluatul.



3. Intr-un bol mai mic amestecati 1 pahar din laptele cald de la pasul1 cu drojdia(atentie sa nu fie fierbinte, ca "omorati" drojdia). Apoi adaugati 3-4 linguri de faina si mai amestecati o data.

4. Faceti o adancitura in faina si turnati amestecul de drojdie acolo.

Luati usor cu degetele faina de prin parti si presarati peste maiaua de drojdie - fiti atenti cum arata suprafata fainii. Lasati asa 15-30 de minute si vedeti in urmatorul pas ce se intampla.

Pas 6.

Asa arata dupa 15-20 de minute - asta insemna ca drojdia lucreaza, creste, deci un prim pas pentru cozonacul perfect este trecut.

Pas 7. Pana creste maiaua puteti mixa 5 galbenusuri cu sare, coaja de portocala si lamaie.

Pas 8. Si aici avem ingredientele gata pentru a incepe framantatul de baza a cozonacului - faina cu maiaua de drojdie, amestecul de lapte cald, galbenusurile si untul topit amestecat cu ulei.

Pas 9. In ligheanul cu faina si drojdie adaugati galbenusurile si restul de lapte.

Pas 10. Amstecati toate ingredientele cu mainile sau cu o lingura, pana se leaga un pic aluatul.

Pas 11 Apoi cu mainile farnatati-l putin si vedeti acum ca suntem la inceputul celei mai importante etape de pregatire a cozonacului - FRAMANTAREA - dap, stiti ca nu trecem de acest pas nicicum.

Inmuiati mainile cate putin in amestecul de grasime (unt cu ulei) si dati-i bataie bine - din toate partile, vreo 20-30 de minute. Sa nu va lasati usor, trebuie sa ardeti cumva in avans caloriile pe care le mancati din cozonac mai incolo :) Tot asa periodic inmuiati mainile in grasime si continuati cu spor.

Pas 12, Si dupa 10-15 minute observati ca aluatul devine moale, elastic si foarte placut - dar voi nu va lasati, tot mai bateti vreo 10 minute la el.

Si dupa toate astea acoperiti aluatul cu un prosop sau folie alimentara, puneti la un loc cald si lasati sa creasca cam o ora si jumate.

Pas 13. Asa creste aluatul dupa o ora si jumate.

Pas 14. Cat creste aluatul nu uitati sa pregatiti umplutura - bateti albusurile spuma tare, adaugati cate putin zahar mai pe la sfarsit, cam jumatate de pahar.

Pas 15 La acest amestec adaugati nucile maruntite, amestecati bine si avem cea mai simpla si delicioasa umplutura pentru cozonac.

Dar puteti folosi si oricare alta va place - mac, rahat, etc.

Pas 16 Sa revenim la aluatul crescut frumos - scoateti atent folia de pe el si il puneti atent pe o masa unsa bine cu ulei.

Daca vreti 2 cozonaci mari taiati aluatul in 2 parti - pt fiecare cozonac cate una. Mai departe cam stiti metoda.

Aici va spun cum am facut eu, cozonacii mei au fost medii, am facut 2 cozonaci din jumatate de aluat plus o alta coptura din restul aluatului.

Deci am luat 1/4 din aluatul pregatit, am intins o bucata de aluat cu mainile pe masa unsa cu ulei - ii dati o forma dreptunghiulara si sa fie cam de 1 cm grosime.

Pas 17. Puneti umplutura peste aluat, cam 1 cm grosime si asta. O intindeti usor cu o lingura.

In reteta Video am facut umplutura mai densa si a fost mult mai usor de lucrat cu cozonacii. Am putut modela cozonacii din 2 rulouri.

Pas 18. Rulati cozonacul. Ca sa faceti un cozonac mai mare ar trebui sa rulati 2 astfel de rulade.

Vedeti Reteta Video cum am modelat 2 cozonaci mari si Babani.

Pas 19. Puneti cozonacul intr-o tava dreptunghiulara asternuta cu hartie de copt si lasati sa mai creasca inca 60-90 de minute.

Pas 20

Aici cozonacii mei crescuti, inainte sa-i pun la cuptor i-am uns cu galbenus de ou.

Le puneti la cuptor, la o temperatura medie de 180 grade pentru aproximativ o ora.

Pas 21

Daca observati ca se rumenesc prea tare inainte de timp, puneti deasupra lor, direct in cuptor, o folie de aluminiu.

Cand sunt gata ii scoateti din cuptor si lasati cam 15 de minute asa in tava. Apoi ii scoateti cu tot cu hartia din tava si lasati sa se raceasca complet 5-6 ore sau peste noapte, acoperiti cu prosop.

Pas 22

Apoi feliati si savurati pufosenia rezultata - chiar isi merita timpul si efortul aceasta reteta, veti fi apreciati si singura problema este ca se termina f.repede.

Pofta Buna!

Pas 24

Completare:

De 2 ani am inceput sa fac cozonacii in tavi de cozonac, nu in tavi de chec. Observati in dreapta tava de cozonac, este mai adanca si mai larga decat cea de chec si cozonacii au loc suficient sa creasca frumos si bine. Respectiv ies pufosi si nu crapa deloc.

DImensiunea tavilor de cozonac este 15x30 cm, adancimea 10cm.