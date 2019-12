FCSB - CRAIOVA (ora 20:00) LIVE ONLINE STREAM VIDEO la Digi Sport şi Telekom Sport în etapa a 22-a din LIGA 1

FCSB CRAIOVA LIVE ONLINE STREAM VIDEO. Marcel Bîrsan va arbitra meciul FCSB - CRAIOVA, ajutat de asistenţii Mircea Orbuleț și Valentin Avram. Rezervă va fi Ionuț Coza. CCA l-a desemnat observator pentru arbitraj pe Alexandru Deaconu, iar LPF l-a delegat pentru joc pe Valentin Mateescu. FCSB CRAIOVA, meci contând pentru etapa a 22-a din Liga 1, se joacă, duminică, de la ora 20:00, LIVE ONLINE STREAM VIDEO DIGI SPORT TELEKOM SPORT.

"Bine ar fi să terminăm cu o victorie pentru că, în primul rând, ne-am consolida poziţia în clasament, prezenţa în play-off şi până la următorul joc cam cu asta rămâi, te hrăneşti cu ultima impresie. Craiova este o echipă puternică, o echipă cu jucători şi un antrenor foarte valoroşi şi tocmai de aceea ne dorim victoria pentru că ea ne dă şi măsura valorii noastre. O victorie a FCSB ne-ar consolida poziţia în clasament, prezenţa în play-off. Craiova are jucători care pot face diferenţa, dar ca joc al echipei nu vreau să comentez. Trebuie să jucăm doar la victorie. Cele trei puncte puse în joc vor da o stare de încrâncenare pe teren, dar noi ne dorim să jucăm un fotbal bun şi să câştigăm", a declarat antrenorul bucureştenilor, Bogdan Vintilă, înainte de FCSB CRAIOVA.

"Este ultimul joc din acest an, noi ne dorim victoria, la fel FCSB, sper să fie un spectacol reuşit şi Craiova să învingă. Nu există diferenţe de valoare, din punctul meu de vedere. Ei au mai multă coerenţă în atac ca noi, reuşesc să marcheze goluri, dar şi noi când suntem motivaţi şi în zi bună putem să marcăm goluri. Nu vom adopta o tactică de apărare, vom ataca atunci când va fi cazul, ne vom apăra, pentru că eşti obligat să te aperi în multe momente. Dacă am câştiga am face suporterii noştri foarte, foarte fericiţi, ţinând cont că vin şi sărbătorile, dar e un joc ca oricare altul, e un joc cu o contracandidată la locul 1, fiindcă noi nu ne-am pierdut speranţa de a lupta pentru primul loc şi contează foarte mult punctele care sunt puse în joc. E prima dată când stau pe Arena Naţională pe banca de rezerve a oaspeţilor. De obicei stăteam în dreapta la echipa naţională şi tot în vestiarul din dreapta, dar acum cred că acolo stau cei de la FCSB", a declarat antrenorul oltenilor, Victor Piţurcă.

Echipele probabile la meciul FCSB - CRAIOVA

FCSB: Bălgrădean - Creţu, Planic, I. Cristea, Soiledis - Ov. Popescu, Nedelcu, Fl. Tănase - Man, Gnohere, Fl. Coman. Antrenor: Bogdan Vintilă.

CRAIOVA: L. Popescu - Măţel, Tiago Ferreira, Bălaşa, Bancu - Qaka, Cicâldău, Ivanov - A. Ivan, Zakaric, Val. Mihăilă. Antrenor: Victor Piţurcă.

În tur a fost CRAIOVA - FCSB 0-1.