Crimă şocantă în Botoşani. Un bărbat a fost ucis de un tânăr din cauza unei ţigări

Un bărbat de 48 de ani a fost bătut și lăsat să zacă fără suflare pe marginea drumului. Iar principalul suspect, un tânăr de 22 de ani, a ajuns cu răni la spital. Conflictul a izbucnit pe terasa unui bar din localitatea Negreni, judeţul Botoşani. Scenele au fost surprinse de camerele de supraveghere.

Bărbatul de 48 de ani i-ar fi cerut tânărului de 22 de ani o ţigară, dar a fost refuzat, moment în care i-a adresat injurii băiatului. După câteva clipe s-au încăierat şi s-a ajuns la lovituri. Martorii au intervenit şi au reuşit să îi despartă, apoi fiecare şi-a văzut de drum.

Citeşte şi: Bătaie cu pumni şi picioare între două femei la o piscină din Bucureşti VIDEO

"El a sărit la noi la bătaie. De ce? Nu ştiu. Dar el te-a bătut? El, iar mai apoi au venit şi alţii şi m-au bătut pe drum la vale", a declarat un prieten al agresorului.

După câteva ore, protagoniştii s-au întâlnit din nou în sat, unde scandalul a reînceput. Atunci, omul de 48 de ani a fost lovit puternic şi lăsat să zacă. L-a găsit un vecin, care a sunat la 112.

"Am urcat în sat şi l-am găsit pe jos, leşinat, în mijlocul drumului. Ţi-ai dat seama că e mort? Nu. Am crezut că e leşinat. Am sunat la salvare", spune un martor.

Omul suferise răni grave, iar medicii ajunşi la fața locului nu l-au putut salva. Anchetatorii au stabilit că principalul suspect este tânărul de 22 de ani, pe care l-au găsit acasă. La rândul lui era rănit, aşa că a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Individul este bănuit de omor, dar, pentru că în conflict au fost implicaţi mai mulţi localnici, procurorii urmează să îi audieze pe toţi pentru a stabili dacă victima a fost lovită şi de alţii.