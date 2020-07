Cristi Borcea a leşinat când a fost la medic: "Nu am puterea să stau când face o injecţie"

Deşi se bucură de iubirea a nouă copii, Cristi Borcea recunoaşte că nu se implică în activităţi de ţin de doctori şi spitale, deoarece nu suportă să vadă când se face o injecţie. Fostul acţionar dinamovist a mărturisit că prima dată când a fost la medic cu băiatul cel mare, Patrick, a leşinat.

"Eu acum am copii de la 1 an, cele două gemene, la Patrick, 23 de ani. Am toate palierele. Meritul a fost de a le crea toate condiţiile şi a avea tot ce le trebuie. Dar meritul principal a fost al mamelor, care i-au crescut şi au stat tot timpul cu ei. Valentina iubeşte toţi copiii mei, este o femeie care mi-a redat echilibrul extraordinar de mult. Eu nu am puterea să stau cu un copil când face o injecţie, cad eu jos. Am fost cu Patrick prima dată şi am leşinat eu.

La început au fost momente grele. Nicăieri în puşcărie nu sunt condiţii bune.

Sunt un tip foarte romantic, un sentimental incurabil. Deocamdată nu, dar dacă Valentina îşi mai doreşte, nu am niciun fel de probleme. Iubesc foarte mult copiii", a declarat Cristi Borcea la "Vorbeşte lumea".

Cristi Borcea, dezvăluiri din închisoare. Fostul acţionar nu mergea niciodată singur la baie: Îl sculam pe Victor

Cristi Borcea şi-a pierdut pastilele în instanţă

Cristi Borcea a acţionat în instanţă Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov, în vederea anulării unui act fiscal emis de autoritatea în cauză.

Fostul acţionar dinamovist a depus cererea la Curtea de Apel Bucureşti şi aşteaptă să fie stabilit primul termen, dar până atunci este posibil ca speţa să fie transferată spre Tribunalul Ilfov. Acesta solicită instanței să anuleze un act administrativ fiscal emis în luna martie a acestui an, de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov, scrie SpyNews.

Luna trecută, Borcea a pierdut procesul cu DIICOT, în care solicita înapoierea unor calmante confiscate de procurori în perioada în care se afla încarcerat la Poarta Albă.

"Respinge ca nefondată contestaţia formulată de contestatorul Borcea Cristian. Obligă pe contestatorul Borcea Cristian la 300 lei cheltuieli judiciare către stat. Definitivă", au decis magistrații de la Curtea de Apel Constanța.

Cristi Borcea, chef la piscină cu berbecuţ la proţap în plină pandemie. Imagini fabuloase de la petrecere VIDEO

Anterior, Tribunalul Constanța a decis ca medicamentele pe care Borcea le-a deținut ilegal, printre lucruri, în momentul în care a fost încarcerat la Poarta Albă, să fie confiscate, în vederea distrugerii.

"Admite propunerea formulată de D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa. Dispune confiscarea specială a cantității de 66 comprimate conţinând diazepam, puse la dispoziţia organelor de urmărire penală de PNT Poarta Albă, rămase după finalizarea analizelor de laborator şi depuse la camera de corpuri delicte a IGPR-DCJSEO, conform dovezii seria H nr.0203778 din 16.02.2016", scrie în decizie.