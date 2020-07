Cristi Borcea, dezvăluiri din închisoare. Fostul acţionar nu mergea niciodată singur la baie, de frica şobolanilor: Îl sculam pe Victor

Fostul acţionar a povestit cum nici la Poarta Alba, nici la Jilava nu sunt condiţii de lux. Acesta a povestit cum la Jilava duşul era pe secţie, iar pe oră se spălau 200 de persoane.

"De unde celulă de lux? Era un spectacol când veneau controalele să vadă celula lui Borcea. A venit și doamna ministru în control. Eram câte 12 în cameră. Dușul era pe hol, la 500 de metri. Unde era luxul? Nici la Poarta Albă, nici la Jilava n-aveau duș în cameră. La Jilava aveam pe secție dușul și făceam duș 200 de persoane într-o singură oră! Eu n-am stat niciodată doar cu Victor și Giovanni într-o cameră. De exemplu, la Jilava eram 4. Am stat eu cu Victor și cu alți doi. Dar celula era de 10 metri, fără duș, iar jumătate din cameră era baia" - Cristi Borcea.

Mai mult decât atât, afaceristul a povestit cum nu mergea singur la baie, fiind mereu însoţit de Victor Becali.

"Când mă duceam la baie, îl sculam pe Victor. Erau d-alea turcești... Dădeam cu bidonul în ușă să fugă șobolanii! Când am văzut prima dată, într-o noapte... Atunci l-am sculat pe Victor și apoi nu mă mai duceam singur niciodată".

Fostul acţionar al echipei Dinamo susţine că fotbalul l-a prăbuşit şi l-a adus în puşcărie. Mai mult decât atât, acesta a vrut să ia mai multe medicamente după un meci pierdut cu Urziceni.

"Am fost prăbușit! Dar m-a luat Giovanni și mi-a dat o palmă. Am vrut să iau toate medicamentele... De la meciul ăla cu Urziceniul eu am ajuns să iau foarte, foarte multe medicamente. Campionatul ăla pierdut cu Urziceni m-a costat o operație pe cord, iar fotbalul m-a nenorocit, m-am dus la pușcărie".

Cristi Borcea a activat în acționariatul lui Dinamo în perioada 1998-2012. În această perioadă, formația din Ștefan cel Mare a cucerit 4 titluri, 6 Cupe ale României și două Supercupe. În martie 2014 a fost condamnat la 6 ani și jumătate de închisoare în Dosarul Transferurilor pentru deturnare de fonduri, fals în acte și înșelăciune.

A fost eliberat condiționat din Penitenciarul Jilava la începutul lunii iulie 2018, după ce a ispășit puțin peste 4 ani de închisoare. În februarie 2019 a fost din nou condamnat, de această dată la la 5 ani de închisoare cu executare în Dosarul Retrocedărilor, alături de Dragoș Săvulescu și Radu Mazăre.

Borcea a fost acuzat de procurorii DNA că a prejudiciat statul român şi municipiul Constanţa cu aproximativ 28 de milioane de euro. A fost eliberat în noiembrie 2019, după 9 luni de detenție.