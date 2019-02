Cristi Borcea, atacat violent de o fostă glorie a lui Dinamo. "De la butelie la fotbal e diferenţă mare!"

Constantin David, 77 de ani, poreclit "Titi Flencea", campion cu Dinamo la începutul anilor '60 și fost coleg de echipă cu Lică Nunweiller, a vorbit despre declarațiile Mihaelei Nunweiller, dar și despre noua condamnare primită de Cristi Borcea.

"Am jucat și la București și la Bacău alături de Lică, am fost colegi de cameră, dar nu știu nimic despre acest episod. Mihaela știe probabil unele lucruri din discuțiile din casă, dar nu știe ea viața de fotbal, cum nici Borcea nu știe ce e viața de fotbal. Vorbește din auzite sau din spusele tatălui ei", a spus Constantin David pentru GSP.

"Nu am avut niciun fel de relație cu Borcea, doar l-am văzut la câteva meciuri pe la Dinamo. Sunt niște oameni care au parvenit datorită fotbalului, pentru că de la butelie la fotbal e diferență mare. El și-a făcut renumele la Dinamo, nu când vindea butelii. El știe ce probleme are, el știe cu ce femei a umblat, cred că nici nu mai știe câți copii are, cum probabil nu mai știe nici câte proprietăți are. Clubul Dinamo a greșit când a luat oameni care n-au avut atașament și n-au fost loiali acestui club. Unii și-au făcut nume doar prin intermediul lui Dinamo. S-au făcut mari, la fel ca domnul Becali, prin Dinamo sau Steaua. Au parvenit la fotbal și s-au făcut miliardari. Borcea nu știa ce însemna Dinamo înainte de Revoluție", a mai declarat Constantin David.