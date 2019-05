Cristi Minculescu, din nou pe mâna medicilor. Ce tratament urmează artistul de 60 de ani

Cristi Minculescu a suferit un transplant de ficat care i-a salvat viața în 2009. Acum, solistul

"Am un stil de viață agitat, nu mai este un secret pentru nimeni. Sunt zeci de ani de turnee, concerte, interviuri, iar asta consumă foarte mult. Este o viață fantastică, recunosc, însă și extrem de impactantă asupra organismului meu. Tocmai din acest motiv mi s-a părut câștigător pentru mine acest tratament, protocol, stil de viață, program – spune-i cum vrei – pe care mi l-a propus dr. Cornel Brotac. Din discuția cu el, am înțeles că se va ocupa de mine ca și întreg – corp – minte – spirit. O să vă țin la curent cu rezultatele. Vreau sa am mese bine stabilite, în funcție de nevoile organismului meu, activitate fizică și să arăt fresh mulți ani de acum încolo" , a declarat Cristi Minculescu, în cadrul unui interviu acordat pentru Viva!.

Cunoscutul artist a precizat că medicul i-a pregătit un program personalizat, numit "Back to Beginnings" , care are ca scop purificarea organismului uman, pe toate planurile, fie că vorbim despre minte, corp, sau spirit.

"Prima interdicție pentru pacienții înscriși în acest program este să renunțe la telefon mobil. Își primesc device-ul la plecare, însă la venire sunt obligați să-l predea. Boala fizică este strigătul de ajutor al sufletului. Pentru că are în vedere tratarea individului ca un întreg, prima etapă a acestui program este evaluarea de la nivel fizic, psihologic și nutritiv. Fiecare pacient va fi tratat individual, există 40 ședințe de terapie fizică inclusă, iar programul se întinde pe o durată de 60 de zile", a explicat medicul Cornel Brotac, specialist Recuperare, Medicina Fizică și Balneologie, despre pașii pe care îi va urma Cristi Minculescu în cele 60 de zile de tratament.