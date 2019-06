Cristian Ţânţăreanu cutreieră toată lumea, dar se gândeşte la ultimul drum. "Mă pregătesc pentru Bellu" VIDEO

Cristian Ţânţăreanu s-a gândit deja şi la locul său de veci, însă până atunci îşi trăieşte viaţa, la conacul său din Corbeanca. "Mă pregătesc pentru Bellu, nu aţi văzut că scria mare? Anunţ devastator! Mă pregătesc pentru Bellu. Plajă nu prea fac, nu ştiu dacă am făcut vreodată baie în piscină în cinci ani, dar trăim, supravieţuim. Acum mă chinui să beau o băutură răcoritoare în loc de ţuică dau de o vodkă", a declarat Ţânţăreanu, pentru România TV.

Milionarul trăiește fiecare clipă la intensitate maximă. "Am fost trei săptămâni în Africa de Sud, după am fost în Maldive, după am fost în Italia, acum două sptămâni la Monaco, acum iar plec marţi la Nisa, după care mă întorc şi plec în Antalia şi aşa mai departe, bem şi ne plimbăm", a declarat acesta, pentru România TV.

Cristian Tânţăreanu, în vârstă de 75 de ani are o avere evaluată la câteva milioane de euro.