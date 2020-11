Cristina Joia, de la "Visuri la cheie", primele declaraţii după ce a fost desfigurată într-un magazin din Bucureşti

Cristina Joia a declarat că angajații și martorii nu au intervenit să o ajute, ba mai mult, un paznic a spus că se afla "la țigară" în momentul producerii agresiunii.

"Am sunat singură la ambulanță, timp în care un domn a sunat la poliție. Am ajuns la spital și am fost operată de urgență pentru că aveam piramida nazală spartă. Acum sunt în continuare în spital, iau calmante pentru durere și aștept ca medicii să-mi spună că este totul în regulă. Încă nu-mi vine să cred ce mi s-a întâmplat, dar mi-am mai revenit din șoc", a declarat Cristina Joia pentru Pro TV.

Realizatoarea "Visuri la Cheie", lovită brutal într-un magazin din Capitală. A ajuns la spital leşinată şi plină de sânge FOTO

Cristina Joia a ajuns de urgență la spital, fiind operată la nas, iar agresoarea este liberă, dar va fi anchetată și riscă pușcăria.

"M-am trezit cu un pumn în față, a fost incredibil de puternică, pe moment nu mi-am dat seama că avea ceva ascuțit la mână și am căzut. Mi-a țâșnit foarte mult sânge, oamenii din jur se uitau, nimeni nu suna la politie sau SMURD, ea a fugit, mi-era foarte rău deja", a povestit vedeta de la "Visuri la cheie".