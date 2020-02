Cristina Şişcanu a dat cărţile pe faţă! Cum a făcut faţă la Survivor: "Ne spălam în mare şi ne făceam nevoile în junglă"

Unul dintre prietenii virtuali ai vedetei a întrebat-o unde se spălau în timpul competiției și unde își făceau nevoile, iar Cristina Șișcanu a răspuns fără inhibiții la întrebări, dezvăluind că toți concurenții se spălau în mare, iar nevoile și le făceau pe unde apucau, în junglă.

"Nu ne spălam, doar în mare! Nevoile...în junglă, pe unde apucai, cu frica să nu te muște cineva! Și încă ceva, «Survivor România» este la primul sezon. Nu confundați cu «Exatlon». Condițiile de trai sunt mult mai grele la Survor, decât la Exatlon", a scris ea pe Instagram.

Vedeta a vorbit despre conflictele din emisiune

"A început nebunia cu Augustin Viziru care s-a accidentat, le-am atras atenția războinicilor care râdeau și nu empatizau cu problema lui Augustin. El urla de durere. A pățit o fractură musculară, iar razboinicii erau neinteresați. Andi era foarte ironic și arogant, lucruri de genul acesta. Mi s-a părut un lucru uman să le atrag atenția. Nu înțeleg de ce am fost criticată. Nu înțeleg de unde e acest val de critici. Eu le-am vorbit frumos. Acest băiat Andi, am înțeles că este foarte cunoscut din niște show-uri matrimoniale, am înțeles că a făcut și videochat. Treaba lui. Dar când mi-a zis dacă vreau să mă bage și pe mine la un show matrimonial, mi s-a părut așa de prost gust. Eu i-am zis «poftim educație». Eu nu sunt genul de femeie cu care are el legătură, sunt căsătorită și am copii", a mai spus ea pe Instagram.â

Cristina Șișcanu a explicat şi ce s-a întâmplat în cadrul duelului cu Lola, atunci când s-a simțit nedreptățită.

"Voi vedeți că adversara mă apucă de mâini, mă imobilizează și tot pe mine mă certați că nu am continuat jocul. Ea e lipsită de fair play. E normal că nu vreau să continui jocul. Durata jocului dintre mine și ea a fost imensă și nu s-a dat pe post totul. În acel moment când Lola mi-a imobilizat mâinile a mai dat dovadă de fair play? Fata și-a ridicat masca așa ușor și venea spre mine să-mi ia steagul. Organizatorii au sesizat că ea mă vede, că noi eram legate la ochi. După ce ne punea masca noi nu mai aveam voie să o atingem, dar ea tot o atingea cu degetul și o împingea. Echipa mea a văzut asta, dar nu s-a dat la tv. Au oprit jocul, i s-a spus să nu mai facă așa, iar ea tot îndrăznește să nu facă un moment de fair play și mă imobilizează de mâini. Nu e firesc să nu mai vreau să continui jocul? Nu am greșit cu nimic. M-ați acuzat de ce nu am dat mâna cu Lola. Eu dau mâna cu oamenii fair play", a continuat ea.