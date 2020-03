Cristina Şişcanu, concurentă la Bravo, ai stil! Celebrities: "Mă bucur mult că am intrat în competiţie"

Cu un stil vestimentar bine conturat şi asumat, Cristina Şişcanu îşi va demonstra calitatăţile artistice în show-ul “Bravo, ai stil! Celebrities”. Soţia lui Mădălin Ionescu afirmă că mizează, în această competiţie, pe îndrăzneala vestimentară şi mărturiseşte că părerile favorabile ale specialiştilor în modă primite de-a lungul timpului îi dau curaj.

“Ma bucur foarte mult ca am intrat in competitia , imi doresc sa invat lucruri despre moda si stil, aici, de la cei mai buni. Unul dintre punctele mele forte este faptul ca stiu sa combin piesele vestimentare. Am prins curaj, de-a lungul timpului, cand de foarte multe ori, oameni avizati sa faca acest lucru mi-au analizat tinutele vestimentare cu care m-am prezentat la diverse evenimente mondene. Acestia m-au aplaudat de foarte multe ori, si lucrul acesta mi-a dat curaj sa incerc sa fac combinatii vestimentare indraznete. Sunt increzatoare ca pot face lucruri foarte bune aici, la ”, spune Cristina Siscanu.

Cristina Şişcanu le dă peste nas celor care spun că îşi modifică pozele

Cristina Şişcanu s-a întors din Republica Dominicană, de la emisiunea Survivor, cu câteva kilograme în minus, mai exact şase la număr. Vedeta a postat un video, în care le arată prietenilor virtuali abdomenul său, după ce unele persoane au acuzat-o că îşi modifică pozele.

„Acest video este pentru cele care dau din gura ca îmi modific pozele ca sa par slaba. La “Survivor” eram cu 6 kg mai grasă. Ma îngrășasem înainte de a pleca. Apoi am slăbit. Unde este misterul? Silueta nu poate fi modificată într-un material video. A, încă ceva : am slăbit și pentru ca ma mâncați voi de posterior și s-a micșorat. Mulțumesc”, a scris Cristina Șișcanu pe contul de socializare.

Cristina Şişcanu a fost primul concurent eliminat de la Survivor România. Vedeta a făcut parte din echipa Faimoşilor, fiind în conflict atât cu tabăra adversă, cât şi cu unele persoane din echipa sa.

Andi, fost concurent la Insula Iubirii, a fost unul dintre acei Războinici, la un moment chiar i-a făcut o propunere soţiei lui Mădălin Ionescu, care nu a fost deloc pe placul ei.

"A început nebunia cu Augustin Viziru care s-a accidentat, le-am atras atenția războinicilor care râdeau și nu empatizau cu problema lui Augustin. El urla de durere. A pățit o fractură musculară, iar razboinicii erau neinteresați. Andi era foarte ironic și arogant, lucruri de genul acesta. Mi s-a părut un lucru uman să le atrag atenția. Nu înțeleg de ce am fost criticată.

Nu înțeleg de unde e acest val de critici. Eu le-am vorbit frumos. Acest băiat Andi, am înțeles că este foarte cunoscut din niște show-uri matrimoniale, am înțeles că a făcut și videochat. Treaba lui. Dar când mi-a zis dacă vreau să mă bage și pe mine la un show matrimonial, mi s-a părut așa de prost gust. Eu i-am zis «poftim educație». Eu nu sunt genul de femeie cu care are el legătură, sunt căsătorită și am copii', a spus Cristina Șișcanu pe Instagram.