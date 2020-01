Cristina Şişcanu, momente de groază la Survivor România: "M-au dat cu capul de pereţii din toaletă"

Totul a început când avionul a intrat într-o zonă de turbulenţe puternice, care, efectiv, au dat-o cu capul de pereţi pe soţia lui Mădălin Ionescu, ea aflându-se la baie în momentul în care acestea s-au întețit.

A fost nevoie de intervenția însoțitoarei de zbor, care a venit la toaletă și i-a strigat să meargă de urgență pe locul ei și să se lege cu centura de siguranță. ”A fost un zbor foarte agitat cu mari turbulențe. Nu mă așteptam totuși să fiu atât de calmă. Vreau să vă spun că m-am dus la baie și la un moment dat turbulențele m-au dat cu capul de pereții din toaleta din avion. A venit însoțitoarea de bord și striga: ”ce n’est pas possible” (nu se poate, trad.)...

Mă certa că de ce m-am ridicat de pe scaun și m-am dus la baie în timpul turbulențelor. Bine, (turbulențele) s-au întețit în momentul în care m-am dus eu la baie”, a povestit Cristina Șișcanu pentru Wowbiz.ro.

Cristina Șișcanu, în lacrimi înainte de plecarea la Survivor România

Plecarea la Survivor România a făcut-o pe Cristina Șișcanu să plângă! Pe contul său de Facebook, vedeta a postat un clip video în care, cu lacrimi pe obraz, le mărturisește fanilor săi că este convinsă de faptul că îi va fi extrem de greu în competiție, mai ales din cauza faptului că nu este deloc o fire sportivă.

„Nu am defecte care să mă împiedice să înving. Voi fi foarte ambițioasă, sunt extrem de determinată și nimic nu mă poate opri. Survivor România este o altă lume, este provocarea extremă, sunt pregătită să trăiesc orice la Survivor.

Îmi tremură inima ca a unui iepure! Știu că mă îmi va fi greu acolo, fără hrană, fără condiții, de dorul copilului meu. În plus, eu nu sunt o sportivă din fire și nici o persoană care să trăiască după reguli stricte.

Doar o singură data în viața mea, am făcut o detoxifiere, timp de o săptămână, și după aceea, nici nu mai știam pe ce lume sunt! De atunci, am preferat să nu mai încerc nimic de genul acesta. În plus, îmi este frică de insecte, de lighioane, Doamne ferește să mi se întâmple ceva. De acum, am palpitații”, a spus vedeta Kanal D, cu puțin timp înainte de a pleca în Republica Dominicană.

