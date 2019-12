Mădălin Ionescu, reacţie la cald despre plecarea Cristinei Şişcanu. "Voi fi şi mamă, şi tată"

Kanal D a anunțat lista completă a concurenților de la Survivor România, show plin de adrenalină, care se va filma în Republica Dominicană. Printre numele-surpriză se află și cel al Cristinei Șișcanu, soție și mamă dedicată, despre care puțini au mai crezut că se va mai întoarce pe sticlă. Iată că televiziunea, prima ei dragoste, a rămas un microb pentru Cristina, așa că i-a fost greu să refuze propunerea de a se lupta, la aproape 10.000 de km distanță de casă, pentru marele premiu de la Survivor România. Norocul ei este că a reușit recent să o facă pe fetița ei, Petra, să renunțe la laptele matern, dar și că are lângă ea un bărbat înțelegător, care a avut o reacție publică admirabilă. Iată ce mărturisește Mădălin Ionescu despre plecarea soției în marea aventură Survivor România.

"Noul an se apropie cu pași repezi.... Pentru mine și Cristina, 2020 va aduce, printre altele, o...separare. Una temporară generată de plecarea ei in Republica Dominicană pentru a participa la puternicul Survivor, un show tv plin de experiențe la limită și cu o adrenalină care depășește în intensitate chiar și rezonanța destul de contondentă a numelui său. Pentru prima oară vom sta departe unul de celălalt atât timp. Ne va măcina un dor teribil, dar mai presus de acest sentiment, Cristina va trebui sa trăiască fără Petra, fapt care o va biciui sufletește în fiecare zi. Participarea la "Survivor" este, însă, un challenge extraodinar, un moment de testare a propriilor vulnerabilități și o oportunitate de a arăta ce calități compun profilul unui învingător. Cristina este un om de excepție, de un altruism și de o înțelepciune dincolo de cotidian și cred că va fi unul din preferații voștri de la Survivor", scrie Mădălin Ionescu, înainte de a ne prezenta și planurile lui din perioada în care va fi fără soție acasă.

"Eu voi rămâne acasă, cu un program foarte lejer ... Voi fi nevoit să mă ocup de firmă ( e a Cristinei), de contractele pe care le avem în derulare, dar și de cele care vor veni, voi avea foarte multe filmări pentru proiectele online sau de marketing în care sunt implicat, voi plăti colaboratorii, furnizorii, taxele, voi superviza realizarea unor materiale și programe video, dar mai presus de toate, va trebui să am grijă ca Petra să nu resimtă ca pe un șoc plecarea Cristinei, să fiu și tată, și mamă, să desfășor tot felul de activități cu ea, să recreez rutina lor, să-l supraveghez și pe Filip etc. Poate chiar o să am timp și să dorm ... Hai, că e bine! Și eu voi avea Survivor-ul meu. Nu ne plângem. E de bine! E despre testarea limitelor și despre iubire, eficiență, acțiune, muncă, bucurii, emoții și reușite... Ăsta e farmecul vieții", își încheie Mădălin Ionescu povestea.