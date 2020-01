Cristina Şişcanu, prima eliminată de la Survivor România. Mădălin Ionescu a avut o reacţie scandaloasă: "Aţi crucificat-o"

Soţia lui Mădălin Ionescu a fost propusă spre eliminare, alături de Elena Ionescu și Asiana Peng. Cea din urmă concurentă nu a putut participa la probele din ultima ediție difuzată a emisiunii din cauza unor probleme medicale care au făcut-o să ceară ajutor specializat și să fie spitalizată.

Prezentatorul show-ului de la Kanal D a rostit numele Cristinei Șișcanu atunci când a anunțat cine pleacă acasă. “A fost o experineță interesantă, foarte intensă. Într-adevăr pe traseu nu m-am descurcat la nivelul la care trebuia să mă descurc.

Din păcate nu am reușit să adun puncte. Eu sper că vor reuși să devină din ce în ce mai buni. Mă bucur că am găsit oameni cu care am reușit să leg prietenii și sper că vor ține și după show-ul «Survivor». Am un amalgam de emoții, i-am îndrăgit foarte mult, înainte nu-i cunoșteam pe majoritatea, dar ne-am împrietenit. Trebuie să ne despărțim, asta e viața”, a scris Cristina Șișcanu în cadrul ceremoniei de eliminare de la “Survivor România”.

Mădălin Ionescu, reacție surprinzătoare

Mădălin Ionescu a făcut public un video pe contul de Instagram al Cristinei Șișcanu, în care a avut o reacţie surprinzătoare cu privire la eliminarea soţiei sale: “Ați crucificat-o din nou”, iar printre declarațiile făcute, fostul prezentator a spus că: “Sunt foarte mândru de soția mea, de ceea ce a făcut și până unde a ajuns în competiție”.