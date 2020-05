Cristina Şişcanu, primele declaraţii despre câştigătorul Survivor România: "Mie mi se pare că e corect să ia trofeul"

Cristina Șișcanu a declarat într-un live pe Instagram, că vede un războinic câștigător la Survivor România, asta după ce a fost întrebată cine consideră ea că ar putea fi învingător.

CASTIGATOR SURVIVOR ROMANIA 2020. Surpriză uriaşă, fanii au aflat deja cine câştigă marele trofeu

“Toți sunt buni, dar mie mi se pare că Emanuel ar fi cel mai îndreptățit să ia trofeul. A fost foarte bun în competiție până acum”, a comentat Cristina pe contul de socializare.

"Nu cred că m-ar ţine o echipă prea mult în competiţie"

Dan Cruceru, prezentatorul show-ului SURVIVOR ROMÂNIA, a dezvăluit detalii şocante despre competiţia din Republica Dominicană. Vedeta TV a mărturisit că nu ar fi putut face față condițiilor și că nici că nu s-ar fi putut integra prea ușor în vreo echipă de la SURVIVOR ROMÂNIA.

"În ceea ce privește traseele nu am nicio problemă, am condiție fizică destul de bună. Cred că n-aș întâmpina probleme. Am "probat" aproape toate finalurile înainte de meciuri, n-am încercat toate traseele ca să nu mă accidentez, pentru că aș fi avut o problemă în a-mi face jobul. Dar n-aș putea să fiu concurent.

Mă apropii de 40 de ani, am muncit toată viața pentru un anumit confort, îmi place salteaua patului meu, mâncarea. N-aș putea sta cu o rație de cocos și una de orez. Plus că sunt o persoană vulcanică și nu cred că m-ar ține o echipă prea mult în competiție", a spus Dan Cruceru.

"Este greu la "Survivor România", dar și foarte fain dacă ești dispus să renunți la confort și la obiceiurile alimentare. Dacă îi întrebi pe toți cei care au trecut prin această experiență îți vor spune că a fost o experiență extraordinară", a mai adăugat prezentatatorul înainte de FINALA SURVIVOR ROMÂNIA.