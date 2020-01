Vecina care a anunţat la 112 dispariţia Cristinei Ţopescu, mesaj cutremurător: "I-am pus o lumânare, nimeni nu s-a gândit ..."

Diana Maria, prietena şi vecina regretatei realizatoare TV Cristina Ţopescu, a postat un mesaj prin care precizează că ea a apelat serviciul de urgenţă şi ataşează şi un print de pe telefon cu ora şi durata apelului, apoi explică şi de ce timp de aproape trei săptămâni apropiaţii nu s-au îngrijorat excesiv.

"Numele meu este Diana Maria. Administrez pagina creată de mine pentru Cristina Topescu, in urma cu câțiva ani. Cristina care imi este prietena și vecină. Eu am sunat la 112."

"Cris avea obiceiul de a schimba planurile în ultima secundă şi să nu sune. Avea mai multe invitaţii, nu ştia unde va merge de Crăciun şi Revelion. În plus, aşa era Cristina. Câteva zile, cât au avut telefoanele baterie, suna în gol. Şi s-a mai întâmplat asta de multe ori. Să nu dea semn şi două săptămâni, apoi să sune să povestim. Astăzi am intrat in panică pentru că toate erau inchise, ori un telefon care sa nu mearga era pentru ea o dramă. Așa e Cris.", a scris prietena regretatei Cristina Ţopescu.

Administratora paginii a îndemnat apoi la decenţă şi a precizat cu amărăciune că "m-am dus să îi pun o lumânare, pentru că nimeni nu s-a gândit să îi ducă lumină".

"Am refuzat să furnizez informații hienelor cand m-am dus să îi pun o lumânare, pentru ca nimeni nu s-a gândit sa îi ducă Lumină! Nu voi apărea in public, nu voi face bani de pe urma Cristinei! Totul va fi public. DECENT. Și nu credeți prostiile de la tv! Cris nu s-a sinucis. A trecut Sus alături de cățeii ei, așa cum voia sa se întâmple cand ii va veni ceasul".

De asemenea, mesajul asigură că în cursul zilei de azi va oferi noi informaţii despre ultimele patru luni din viaţa Cristinei Ţopescu.