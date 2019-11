CSM Bucureşti, învinsă acasă de Esbjerg în LIGA CAMPIONILOR. Se complică situaţia pentru GRUPA PRINCIPALĂ

CSM Bucureşti a suferit prima înfrângere din grupă, după ce câştigase meciul tur, din Danemarca, la diferenţă de două goluri, cu 24-22.

Pentru CSM Bucureşti au înscris Elizabeth Omoregie 5 goluri, ea ieşind accidentată în repriza secundă, Dragana Cvijic 4, Cristina Neagu 3, Laura Moisă 3, Andrea Lekic 2, Crina Pintea 2, Itana Grbic 1, Linnea Torstensson 1.

Golurile oaspetelor au fost reuşite de Kristine Breistol 7, Sonja Frey 5, Estavana Polman 4, Line Joergensen 3, Marit Jacobsen 2, Sanna Solberg 2, Clara Danielsson 1, Marit Frafjord 1.

Sâmbătă, Rostov pe Don a învins în deplasare echipa poloneză MKS Perla Lublin cu 30-20.

În clasament, Rostov pe Don ocupă primul loc, cu 7 puncte, urmată de CSM Bucureşti, 7 puncte, Esbjerg, 6 puncte, MKS Perla Lublin, 0 puncte. Primele trei clasate s-au calificat în grupele principale, unde pornesc cu punctele acumulate între ele. CSM Bucureşti are până acum 3 puncte (2 cu Esbjerg şi unul cu Rostov), în condiţiile în care Rostov are tot 3, iar Esbjerg are 4.

Ultimele meciuri din grupă vor avea loc pe 16 noiembrie, Rostov - CSM Bucureşti, respectiv 17 noiembrie, Esbjerg - MKS Perla Lublin.