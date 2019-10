Articol publicat in: Sport

CSM BUCURESTI ROSTOV DON (ora 20:30) LIVE STREAM VIDEO ONLINE în Liga Campionilor la HANDBAL FEMININ

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net CSM BUCURESTI - ROSTOV DON, meci contând pentru Grupa B din LIGA CAMPIONILOR la HANDBAL FEMININ, se joacă, vineri, de la ora 20:30. CSM Bucuresti şi Rostov Don mai sunt în grupă cu Esbjerg şi MKS Lublin. În prima etapă, CSM Bucuresti a trecut în deplasare, cu 24-22, de Esbjerg, iar Rostov Don a învins, acasă, pe MKS Lublin cu 31-21. "E un meci foarte echilibrat, în care trebuie să jucăm toate fazele foarte bine, mai ales când e o echipă precum Rostov Don. Le-am spus fetelor de la început că-mi doresc de la ele să se respecte, în primul rând, ele între ele. După care, cu respect și munca depusă, lucrurile se vor rezolva. Vestiarul este precum oricare vestiar al unei echipe mari. Nu e ușor de gestionat, dar face parte din fișa postului atunci când antrenezi o astfel de echipă", a spus antrenorul lui CSM Bucuresti, Adi Vasile. Ambros Martin, antrenorul lui Rostov Don şi fost selecţioner al României, regretă absenţele celor două vedete de la CSM Bucuresti, Cristina Neagu şi Nora Mork, accidentate. "Aceste două jucătoare trebuie să fie tot timpul pe teren. Prefer să le văd pe teren, sănătoase şi gata să-şi ajute echipele de club şi naţionale decât în afara lui, accidentate. Prefer să joace, chiar dacă ştiu că ne pot distruge, prefer să le văd pe teren", a spus Ambros Martin.

