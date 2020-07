CTP, dosarul 10 august: DIICOT transmite tuturor organelor de forţă "daca ascultati de ordinul politicienilor, veti fi facuti scapati"

Trebuie sa facem o analiza ceva mai complicat a manipularii. Haideti sa luam urmatorul procedeu, cand cineva iti aduce o acuzatie grava, raspunzi inventand pe loc o fantasmagorie cu care il contrezi. Da, dar si voi...cu lovitura de stat. Pentru ca apoi intr-un anume moment sa negociezi 'Hai ca renuntam noi la lovitura de stat, dar mai lasati-o si voi cu represiunea'.

Ca sa rezulte ca a fost o harjoneala intre jandarmi si manifestanti pana la urma. Asta e procedeul folosit de DIICOT acum, acoperirea, stergerea unei realitati probate de ranile sutelor de oameni afectati de ce s-a intamplat acolo, in imagini vedem cum sunt loviti, gazati, sub jeturile de apa ale tunurilor, vedem toate acestea, sunt realitate. Ce avem in partea cealalta? Lovitura de stat inventat de Dragnea, compania si Jandarmeria pentru ca au fost gand la gand cu bucurie.

Care lovitura de stat? Asta se putea vedea imediat ca a fost o baliverna. In schimb a fost pastrata si livrata acum la pachet cu faptul ca interventia fortelor de ordine a fost normala, jandarmii intra si dau in cap. DIICOT ne spune ca Sindile, Cucos, Chirica si Cazan au dat ordin ca jandarmii sa danseze dansuri populare cu manifestatii. Ce mesaj transmite DIICOT?

Pentru toti sefii organelor de forta, 'Daca ascultati de ordinul politicienilor, e in regula, veti fi facuti scapati. Continuati in felul asta pentru ca veti iesi basma curata de fiecare data'. Asta se transmite", a declarat Cristian Tudor Popescu la Digi24.

