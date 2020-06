CTP, după ce "Pe aripile vântului" a fost retras temporar de la difuzare: Asta făceau naziştii şi comuniştii

"Rasismul prezent în Statele Unite, de secole, a creat prin reacție un curent numit corectitudine politică. Acest curent, care contrazice rasismul, nu înseamnă că este și bun, pentru că a dat naștere la numeroase exagerări, unele dintre ele ridicole, altele grotești. În top 5 astfel de exagerări este această retragere a filmului Pe aripile vântului. Dacă privim lucrurile în contradictoriu și complementar, să ne amintim că Donald Trump s-a supărat foarte rău pentru că a primit o grămadă de premii Oscar și Oscarul pentru cel mai bun film, anul acesta, l-a primit un film sud-coreean - Parasite. Iar Donald Trump s-a manifestat public, indignat: ce faceți, dom'le, premiați filmele sud-coreene când noi avem problemele pe care le avem acum cu Coreea de Sud? Haideți să vedem din nou Pe aripile vântului! Filmul este evident preferatul lui Trump, care este un naționalist, un rasist, un sexist și câte -isturi mai vreți", a spus Cristian Tudor Popescu, la Digi24.

Citeşte şi: CTP, despre starea de alertă: "Îţi trebuie tărie să nu deschizi restaurantele"

Criticul de film susţine că filmul reprezintă o poveste de dragoste, o drama amoroasă şi respinge ideile că filmul ar fi o metodă revizionistă eficientă a Sudului.

"Iar acum vine reacția sau, mai degrabă, suprareacția în a scoate acest film. Filmul este o poveste de dragoste, o dramă amoroasă cam lungă și în niciun caz o capodoperă. Nu este un documentar, nu este un film politic, axat pe problemele nord-sud. Ipoteza asta le-a venit în cap după 81 de ani de la premiera filmului, din 1939? Până acum nu era incorect politic, pentru atâtea generații de americani și de pământeni care au văzut acest film? Trecut în registrul național al Bibliotecii Congresului american între primele 100 de filme din toate timpurile care trebuie prezervate pe veci, intrat în cultura americană și acum ne trezim că e revizionist filmul. Este o confuzie gravă. Arta nu se suprapune, nu trebuie tratată cu considerente politice, sociologice și eliminate în felul acesta filme, cărți. Cum să faci așa ceva?! Asta făceau comuniștii, asta făceau naziștii".

"Asta ar însemna, de pildă, să nu se mai difuzeze filmul The Merchant of Venice, Neguțătorul din Veneția, pentru că piesa cu același nume din Shakespeare poate fi învinuită de antisemitism. Și nici să nu se mai joace piesa. Sau cum să mai fie difuzat Birth of a Nation, Neșterea unei națiuni, a lui D. W. Griffith? Care este un film rasist îngrozitor! Este poate cel mai violent film împotriva rasei negre făcut vreodată și, în același timp, este o piatră de hotar ca procedee și limbaj cinematografic în istoria celei de-a șaptea arte", a completat criticul de film.

Citeşte şi: CTP: PNL şi Iohannis nu au interesul prelungirii stării de alertă. Nu le aduce beneficii politice

Conform lui Cristian Tudor Popescu, soluţia în acest caz ar fi anumite cursuri de cultură cinematografică la nivel liceal, la nivel de cultură generală, deoarece fiecare film are un context istoric.

"Soluția care este, să le interzicem? Nici vorbă! Soluția este să existe cursuri de cultură cinematografică la nivel liceal, la nivel de cultură generală, pentru toată lumea - la noi nu se face asta - unde să se analizeze contextul. Fiecare film are un context istoric, într-un fel este produsul istoric. Există o anumită tendință în epoca respectivă, aici este vorba despre romantismul ideii sudiste, cuplat cu povestea de dragoste, este epică", a mai spus Cristian Tudor Popescu.